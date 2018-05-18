taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.292
USD
4,4805
EURO
5,2809
ALTIN
185,45
PETR
79,6900

Günün kitabı: Zen Kaçıkları

Kerouac, Gary Snyder ile dostluğundan ilham alarak yazdığı bu kült romanla zihnin sır perdesini aralıyor…

Özel Haber | 18.05.2018 - 15:09..
  1. Haberler
  2. Kitap
Günün kitabı: Zen Kaçıkları

zen kaçıkları

Jack Kerouac yine yollarda… Bu sefer kendi içsel yolculuğuna çıkmış, “Zen Yolu”na koyulmuş. Soruyor: "Bu sonsuz evrende bulunuşun anlamı nedir?" Sevginin başrolde olduğu bu romanda siz de sınırlarınızı zorlayacaksınız.

Günün kitabı: Zen Kaçıkları

(Jack Kerouac)

ZEN KAÇIKLARI

Kerouac, Beat Kuşağı’nın kutsal kitapları arasında bulunan Zen Kaçıkları’nda gerçeğin, gerçeklerin peşine düşüyor. Zihinler hiç olmadığı kadar açılacak ve keyifler yerine gelecek…

Dünya keşfedilmeyi bekliyor ve Kerouac, sizi kendi keşfiniz için bir yolculuğa davet ediyor. San Francisco’nun şiirli şaraplı gecelerinden ıssız mı ıssız zirvelere uzanan, Meksika çılgınlıklarıyla, trenlerde kaçak seyahat ederken yaşanan aydınlanmalarla beslenen bir maceraya ortak olmaya hazır mısınız? Her şeyin özünde barınan sevgi de cabası…

Unutmayın: Tırmanınca o en yüksek dağın tepesine, tırmanmaya devam etmek gerekmekte...

Günün kitabı: Zen Kaçıkları

Zen Kaçıkları

Jack Kerouac

Çev.: Nevzat Erkmen

Siren Yay.

S.: 256

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kurt Vonnegut’tan yazmak üzerine öğütler
Sanatın ne işe yaradığı üzerine hep düşünen ve özellikle sanatçıların hassas oldukları için topluma gerekli olduklarını savunan Vonnegut’tan yazar adaylarına kulaklarına küpe edip gezmelik öğütler!
Çok satanlar
Haftanın çok satan kitaplarını sizler için derledik...
Çocuklara özel: Sevgili Kitabım Kur’an
Yıl boyu sürecek bir okuma etkinliği vaat eden “365 Günde Sevgili Kitabım Kur’an”dan ailecek yararlanacaksınız.
Hayatta her şey mümkün: Başka Bir Mutluluk Fikri
Romanları çok sayıda dile çevrilen Marc Levy, bu kez yıllar sonra özgürlük ve mutluluğun peşine düşen iki kadının hikayesine ortak ediyor bizi…
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

140
Oktay Vural aday listesinde yok

Oktay Vural aday listesinde yok

105
Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi

Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi

178
Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

147
İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var

İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var

136
Valiler kararnamesi yayınlandı

Valiler kararnamesi yayınlandı

27
Trump: AB ve Çin şımardı

Trump: AB ve Çin şımardı

108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM