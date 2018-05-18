Günün kitabı: Zen Kaçıkları

Jack Kerouac yine yollarda… Bu sefer kendi içsel yolculuğuna çıkmış, “Zen Yolu”na koyulmuş. Soruyor: "Bu sonsuz evrende bulunuşun anlamı nedir?" Sevginin başrolde olduğu bu romanda siz de sınırlarınızı zorlayacaksınız.

(Jack Kerouac)

ZEN KAÇIKLARI

Kerouac, Beat Kuşağı’nın kutsal kitapları arasında bulunan Zen Kaçıkları’nda gerçeğin, gerçeklerin peşine düşüyor. Zihinler hiç olmadığı kadar açılacak ve keyifler yerine gelecek…

Dünya keşfedilmeyi bekliyor ve Kerouac, sizi kendi keşfiniz için bir yolculuğa davet ediyor. San Francisco’nun şiirli şaraplı gecelerinden ıssız mı ıssız zirvelere uzanan, Meksika çılgınlıklarıyla, trenlerde kaçak seyahat ederken yaşanan aydınlanmalarla beslenen bir maceraya ortak olmaya hazır mısınız? Her şeyin özünde barınan sevgi de cabası…

Unutmayın: Tırmanınca o en yüksek dağın tepesine, tırmanmaya devam etmek gerekmekte...

Zen Kaçıkları

Jack Kerouac

Çev.: Nevzat Erkmen

Siren Yay.

S.: 256

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Damla Karakuş

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