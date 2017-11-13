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Gupse Özay: Barış bana çiko diyor

Başarılı oyuncu Gupse Özay, fenomen haline gelen ‘Deliha’nın devam filmini tamamladı.

13.11.2017 - 07:37
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DD

Yılmaz Erdoğan’ın Köyceğiz’deki platosunda çekilen film için basın mensuplarıyla bir araya gelen oyuncu, “İçimden Zeliha gibi konuşmak geliyor. Mutlu ve tatlı bir ekibiz. Zeliha olarak yeni maceralara atıldım, bir restorana girdim. Düdüklüyü patlatarak başladım bu serüvene” dedi.

"SEVGİLİM DE ZELİHA'YI SEVİYOR"

Özay, ‘Deliha 2’de aşk hikayesi olmadığı için ilk filmde yer alan sevgilisi Barış Arduç’un kadroda olmadığını söyledi. Proje için 23 kilo aldığını da dile getiren oyuncu, sevgilisinin bu duruma nasıl tepki verdiği sorusuna, “İnsanın gözleri enerjik baksın yeter. O, Zeliha’yı çok seviyor hatta bana ‘Çiko’ diyor bu aralar” yanıtını verdi.

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