Ülkede oy verme işlemlerinde son üç güne girilirken bayram tatili ve hafta sonunun da etkisiyle özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Düsseldorf ve Köln Başkonsoloslukları önünde uzun kuyruklar oluştu.

Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar günü olması nedeniyle uzun seçim kuyrukları meydana geldiğini ancak hafta içinde vatandaşların oylarını hızlı şekilde kullanabildiğini söyledi.

Gurbetteki Türkler sandığa akın etti GALERİ

"DEMOKRASİ ŞÖLENİ"

Düsseldorf Başkonsolosluğunda bu güne kadar 50 binden fazla kişinin oy kullandığını belirten Gürel, "Bu bir demokrasi şöleni ve biz bütün vatandaşlarımıza mutlaka vatandaşlık görevlerini yapmalarını, bu haklarını kullanmaları söylüyoruz. Bu son üç günü iyi değerlendirsinler ve mutlaka gelip oylarını kullasınlar." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan "mavi kartlı" vatandaşların oy kullanamadığını hatırlatan Gürel, seçmenlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan fotoğraflı ve geçerli bir kimlikle oy kullanmaya gelmeleri gerektiğini kaydetti.

KÖLN'DE AŞIRI YOĞUNLUK YAŞANDI

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, seçimlerde son üç güne girildiğini hatırlatarak, bugün oy kullanılabilecek son pazar olmasından dolayı en kalabalık günü yaşadıklarını söyledi.

Erciyes, "Bizim Köln genelinde 130 bin seçmenimiz var. Bugünkü yoğunluğu da göz önüne alırsak biz yüzde 50 katılım bandını aşacağımızı tahmin ediyoruz." şeklinde konuştu.

Pazartesi ve salı günü oy kullanma işlemlerinin devam edeceğini anımsatan Erciyes, akşam saat 21.00'de kuyrukta olunsa dahi son seçmen oy verene kadar sandıkların açık kalacağını kaydetti.

BERLİN'DE SANDIKLARA YOĞUN İLGİ

Almanya’nın başkenti Berlin’de de sandıklara yoğun ilgi gösterildi.

Seçim sandıklarının kurulduğu Berlin Başkonsolosluğunun bahçesinin önünde daha önceki günlere göre daha uzun kuyrukları oluştu.

HOLLANDA'DA DA KUYRUKLAR OLUŞTU

Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kurulan sandıklara yoğun ilgi gösteriyor.

Hollanda'da 15 Haziran'da başlayan oy verme işleminin üçüncü gününde, Lahey, Amsterdam ve Deventer'deki sandıkların önünde uzun kuyruklar oluştu. Buna rağmen vatandaşlar fazla beklemeden oylarını kullanabildi.

OY KULLANAN SAYISI 82 BİNİ GEÇTİ

Yaklaşık 250 bin seçmenin bulunduğu Hollanda'da geçen sene üç gün sonunda kullanılan oy sayısı 72 bin iken bu yıl sandıklar kapanmadan 82 bini geçti.

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü günün sonuna doğru geçen seneye kıyasla büyük bir artış olduğu için mutlu olduklarını söyledi.

"SERİ BİR ŞEKİLDE OY KULLANABİLİYORLAR"

Vatandaşların sandığa gelmesinin demokratik hakları olduğunu vurgulayan Orkun, "Seçimler çok güzel bir havada devam ediyor, bir demokrasi şöleni gerçekleşti." dedi.

Uzun kuyruklara rağmen vatandaşların fazla beklemeden oy kullanabildiğine dikkati çeken Orkun, "Seçimler sırasında önceliğimiz vatandaşlarımızın çok seri bir şekilde oylarını kullanabilmeleri oldu. Bunu da gerçekleştirdiğimizi görüyoruz ve bunun için mutluyuz. Çok hızlı bir şekilde seçim alanına gelen vatandaşlarımız oyunu kullanıp ayrılabiliyor." ifadesini kullandı.

Hollanda'da yaşayan yaklaşık 252 bin Türk seçmen, 15-19 Haziran'da yerel saatle 09.00-21.00 arasında randevusuz oy kullanabilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türkler, sınırlara kurulan sandıklar dahil bu 3 bölgeden istedikleri yerde oy kullanabilecek.