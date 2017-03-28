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Gürcistan'dan schengen bölgesine ilk vizesiz giriş

Türkiye'yi yıllardır oyalayan AB'nin Gürcistan'a vizeleri kaldırmasından sonra, Gürcüler ilk girişleri Yunanistan'a yaptı.

28.03.2017 - 08:41
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Tiflis Şota Rutaveli Uluslararası Havalimanı'nda sabaha karşı bir araya giden Başbakan Kvirikaşvili, Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, AB Bakanı Viktor Dolidze, Eğitim Bakanı Aleksandre Jejelava, mülteci öğrenciler, sanat ve kültür temsilcileri ile yerel basın mensupları, Kvirikaşvili'nin davetiyle Gürcistan Havayolları uçağıyla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ilk kez vizesiz seyahat etti.

"ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARIDIR"

Kvirikaşvili, yolculuk öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Gürcistan vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat süreci resmen başladı. Bu çok büyük bir başarıdır. Vizesiz seyahat, Gürcistan vatandaşlarına AB'yi daha yakından tanıma fırsatı sağlayacak." dedi.

Gürcistan'dan schengen bölgesine ilk vizesiz giriş

BRÜKSEL'DE KUTLAYACAKLAR

AB'nin Gürcistan'a verdiği vize muafiyeti kararının uzun ve yoğun bir çalışma neticesinde olduğunu belirten Kvirikaşvili, "Şimdi biz Avrupa'nın eski kültür başkenti Atina'ya gideceğiz. Daha sonra Avrupa'nın siyasi başkenti Brüksel'e gidip kutlama yapacağız." diye konuştu.

90 GÜN VİZESİZ SEYAHAT

Dışişleri Bakanı Janelidze ise bugünden itibaren biyometrik pasaportu olan tüm Gürcistan vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne en fazla 90 günlüğüne vizesiz seyahat edebileceğini söyledi.

Janelidze, "Bizim gelecek adımlarımız AB ile daha derin entegrasyonudur. Nihai amacımız AB ile tam entegrasyondur." ifadelerini kullandı.

Atina'da kültür etkinliklerine katılacak Gürcistan heyeti, daha sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçerek vize serbestisi kutlamalarına katılacak.

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