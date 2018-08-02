Gürsel Erol'un ABD'nin yaptırım kararına karşı tavrı net

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sabaha karşı yaşlı bir kadının evine giren maskeli 2 soyguncu direnen kadını hastanelik etti.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ kayıt dışı trafoları belirlemek için uzman ekiplerle trafoları sürekli takip ediyor.

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Uzmanlarından üniversite tercihi yapacak adaylara uyarı

Uzmanlar, adayların kariyer hedeflerine uygun, doğru üniversiteyi ve bölümü seçmesinin en az üniversite sınavında gösterilen başarı kadar önemli olduğunu söylediler.