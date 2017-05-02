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Gürsel Tekin: 2019 için Kılıçdaroğlu'na güveniyorum

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AK Parti ve HDP seçmeninin Kemal Kılıçdaroğlu'na güvendiğini iddia etti.

02.05.2017 - 03:04
  1. Haberler
  2. Politika

Tekin, anayasa değişikliği referandumundan 'evet' çıkmasının ardından 2019'da yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak sorulan "CHP'nin adayı kim olacak?" sorusuna "Millet karar verecek. Sandık koymaya da gerek yok" cevabını verdi.

"AKP VE HDP SEÇMENİ DE KILIÇDAROĞLU'NA GÜVENİYOR"

Referandum süreci boyunca yaptığı çalışmalardan bahseden Tekin, "AKP ve HDP'nin yerel iktidar olduğu illere gittim. Gördüğüm tablo ise şu oldu: Bu kitlenin önemli bir bölümü Kemal Kılıçdaroğlu'na çok güveniyor" dedi.

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