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Gürültü yapıyorsunuz uyarısı canından etti

Konya'da iş yerindekileri rahatsız ettikleri gerekçesiyle uyarılan 3 kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu iş yeri sahibi hayatını kaybetti. Çalışanlarda da 4 kişi yaralandı.

AA | 29.07.2018 - 23:45..
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Merkez Karatay ilçesi Mevlana Caddesi'nde bulunan restoran sahibi Musa Yıldız ve çalışanlarıyla, müşterileri rahatsız ettikleri iddia edilen bir grup arasında tartışma çıktı.

Gürültü yapıyorsunuz uyarısı canından etti

AV TÜFEĞİYLE YARALANDILAR

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Musa Yıldız ile çalışanlar Mehmet Çerezci, Süleyman Kaz, Ahmet Altan ve Umut Avcı av tüfeğiyle yaralandı.

Ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Musa Yıldız hayatını kaybetti.

Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Çerezci'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polisin soruşturması sürüyor.

Gürültü yapıyorsunuz uyarısı canından etti

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