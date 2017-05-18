Gurur Aydoğan: Annemden kalan eşyalara dokunmadım

Annesi Oya Aydoğan’ın vefatı ve sonrasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gurur, annesinin vefatının ardından yaşantısında bir değişiklik yapmadığını şu sözlerle açıkladı:

"EŞYALARI ODASINDA OLDUĞU GİBİ DURUYOR"

“Annem öldüğünden bu yana hayatımda çok fazla bir şey değiştirmedim. Annemden kalan eşyalara dokunmadım…

Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan FOTO GALERİ

Eşyaları ve odası olduğu gibi duruyor. Onun yatağında yatıyorum ve her şeyi aynen duruyor. Uzunca bir süredir yaşadığımız evde kendimi çok huzurlu hissediyorum bu yüzden de eski yaşantımızı hatırlatan şeylere dokunmadım.

"ÖLÜMDEN SONRAKİ HAYATTA YENİDEN BİRLİKTE OLACAĞIZ"

İnancım gereği annemin anılarının çevremde olması beni rahatsız etmiyor, aksine güç ve huzur veriyor çünkü ölümden sonraki hayatta yeniden bir araya geleceğimize inanıyorum.”

OYA AYDOĞAN’IN KASASINDAN ÇIKAN MEKTUP

Gurur Aydoğan programda annesiyle ilgili özel bir detayı da paylaştı. Yakın arkadaşı Bülent Ersoy’un Oya Aydoğan’a yazdığı mektubu canlı yayında okuyan Gurur stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Mektupta Bülent Ersoy, arkadaşının oğlunun doğum gününe katılamaması nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirmiş. İşte 27 yıl önce Bülent Ersoy’un Oya Aydoğan’a gönderdiği o mektup: “Sevgili yeğenim Gurur’un bu ilk yaşında yanımda bulunamamam beni teessürlerin en derinine boğdu. Ama inanıyorum ki ben olmasam dahi bana en yakın kişiler benim bu eksikliğimi varlıkları ile dolduracaklardır... Nice nice 8 Kasım’larda beraber olmak temennisi bizden, nasibi yüce Allah’ımdan”