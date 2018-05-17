Gurur Aydoğan: Meleğim tam 2 yıl oldu sen gideli

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Oya Aydoğan 2016 yılının Mayıs ayında aort damarının yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, yoğun bakım tedavisine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, usta oyuncunun ölüm yıl dönümünden sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj paylaştı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM MELEĞİM"

Annesinin gençlik yıllarına ait bir kareyi sayfasında yayınlayan Gurur Aydoğan altına şu notu düştü: "Meleğim tam 2 yıl oldu sen gideli... Ömrümün son gününe kadar her zaman kalbimde, aklımdasın... Seni çok seviyorum her şeyim..."







