taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5730
EURO
4,2047
ALTIN
146,41
PETR
55,8100

Guterres: Kasırgalar artık dünyanın normali olacak

Son yıllarda kasırga ve fırtınaların 30 yılda 3 kat arttığını belirten BM Genel Sekreteri Guterres, "Bunlar artık normal olacak" dedi.

04.10.2017 - 23:12
  1. Haberler
  2. Dünya

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bilim insanlarının, kasırgaların ve şiddetli fırtınaların iklim değişikliğiyle birlikte "ısınan bir dünyanın yeni normali" olacağını öngördüğünü söyledi.

Guterres: Kasırgalar artık dünyanın normali olacak

Bilim insanlarının, şiddetli hava koşulları ve iklim değişikliği arasındaki bağlantıların her geçen gün daha da netleştiğine dikkati çektiğini belirten Guterres, "Bilim insanları, kasırgaların ve şiddetli fırtınaların ısınan bir dünyanın yeni normali olacağını öngörüyor." dedi.

Guterres: Kasırgalar artık dünyanın normali olacak

DENİZ SEVİYESİ 150 YILDA 25 SANTİM YÜKSELDİ

Deniz seviyelerinin 1870'ten bu yana 25 santimetre yükseldiğini ve son 30 yılda hava bağlantılı felaketlerin 3 kat, ekonomik kayıpların ise 5 kat arttığını dile getiren Guterres, iklim değişikliğinin denizleri ısıttığını, fırtınaların çok daha fazla yağmur getirdiğini ve kasırgaların şiddetini artırdığını söyledi.

Guterres, dünyanın iklim değişikliğiyle mücade için gerekli teknolojilere ve zenginliğe sahip olduğunu ancak daha fazla kararlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İlginizi Çekebilir
ABD'de katil polis serbest kaldı 143 protestocuya gözaltı
6 yıl önce siyahi Anthony Lamar Smith'in ölmesine neden olan polisin beraat etmesini protesto ederken gözaltına alınan kişi sayısı 300 oldu.
Kadınlar için mücadele eden Nassif'e hediye araba
Suudi Arabistan'da kadınlara uygulanan araba kullanma yasağının kalkması için mücadele eden Sahar Nassif'e hayalindeki araba hediye edildi.
Bakan Yılmaz: Türkiye mazlumların yanındadır
Güney Afrika Cumhuriyeti'ne giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "burası inşallah sevginin, kardeşliğin merkezi olacak" dedi.
Trump Las Vegas saldırganına terörist demedi
ABD Başkanı Trump, 58 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ölenlerin aileleri, yaralılar ve güvenlik görevlileriyle buluştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

73
Suudi Arabistan'dan bir ilk: Kral Selman Rusya'da

Suudi Arabistan'dan bir ilk: Kral Selman Rusya'da

50
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dini lideri Hamaney'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dini lideri Hamaney'le görüştü

68
İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

51
İspanya ordusu askeri sevkiyat başlattı

İspanya ordusu askeri sevkiyat başlattı

33
Hollanda'da İslam karşıtı gösteri

Hollanda'da İslam karşıtı gösteri

40
Rum lider BM'ye Türkiye'yi şikayet etti

Rum lider BM'ye Türkiye'yi şikayet etti

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM