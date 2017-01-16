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Güvenlik görevlisi Hülya Sancaklı'nın intiharını anlattı

Sitenin güvenlik görevlisi, intihar girişiminde bulunan Hülya Sancaklı’yı engelleyemediğini söyledi.

16.01.2017 - 09:22
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Güvenlik görevlisi Hülya Sancaklı'nın intiharını anlattı

Büyükçekmece Alkent 2000 sitesinde 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Hülya Sancaklı, tabancayla başına ateş etti. Özel bir hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Sancaklı’nın cerrahi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Haberi, Anayasa değişikliği görüşmeleri nedeniyle bulunduğu TBMM’de alan Saffet Sancaklı da, oğlu Mert Sancaklı’yla birlikte İstanbul’a gelerek hastaneye koştu.

Güvenlik görevlisi Hülya Sancaklı'nın intiharını anlattı

GÜVENLİK DE DURDURAMADI

Habertürk'ün haberine göre Alkent 2000 sitesinin güvenlik görevlisi Kemal Ç., polise verdiği ifadede olayı şöyle anlattı:

"Hülya Sancaklı’nın oğlu Mert, arayıp annesiyle telefonla konuştuğunu ve durumunun iyi olmadığını söyledi. Mutlaka evi kontrol etmemi istedi. Yedek anahtarın yerini de tarif etti. Yedek anahtarla kapıyı açıp eve girdim. Hülya Hanım’la göz göze geldik.

"BENİ YALNIZ BIRAKIN DİYE BAĞIRDI"

Bu sırada Hülya Hanım, “Beni yalnız bırakın” diye bağırdı. Sonra evin havuz gören tarafına doğru giderek silahı ateşledi.

Kanlar içinde görünce telsizle yardım istedim. Sitenin ambulansı geldi, hastaneye götürdük. Saffet Bey’e bilgi verdik.”

ARKASINDA NOT BIRAKTI

İntihar girişiminin ardından, Sancaklı’nın çocuklarına hitaben yazdığı “Duygu’m, Mert’im beni affedin. Tükendim. Tüm sevdiklerimden özür dilerim” notu bulundu.

Güvenlik görevlisi Hülya Sancaklı'nın intiharını anlattı

"HAYATİ TEHLİKESİ VAR"

Sancaklı’nın sağlık durumunun stabil olduğunu vurgulayan Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir, "Şu anda genel durumu stabil. Yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Burada en önemli olay ilk müdahale anı zamanlaması çok önemli. Bu zamanlamayı bu hasta kazandığı için şu anda tıbbi tedavisi devam etmektedir. Ama halen durumu ciddiyetini korumakta, hayati tehlikesi var" ifadelerini kullandı.

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