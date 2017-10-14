Güvenlik güçleri 2 bin 365 kaçak yakaladı

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yurt içi olaylar ve günlük faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince, Suriye'den Türkiye'ye 2 bin 136 kişi ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir kişi yakalandı. Bu çalışmalarda bir adet araç, 7 bin 450 paket sigara, 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 101 kişi ve Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 127 kişi yakalandı.

İran sınırında 6 bin 420 paket sigaraya el konuldu.

TERÖRLE MÜCADELE

Bingöl Karlıova'da güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, bir sığınakta bin 200 kilogram gıda maddesi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır Hani'deki operasyonda bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve 213 adet fişeği, beş adet telsiz, iki adet elektrikli fünye, beş metre infilaklı fitil, bin 256 kök kenevir, 987 kilogram esrar maddesi bulundu. Bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ FAALİYETLERİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının faaliyetleri kapsamında, Ege Denizi'nde Durumsal Farkındalık çerçevesinde TCG Gurbet, keşif gözetleme, bir deniz helikopteri keşif gözetleme uçuşu yaptı.

TCG Gelibolu, 14-30 Ekim 2017 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edilecek NATO'nun Deniz Muhafızı Odak Harekatı'na iştirak etmek için Suda/Yunanistan'a gidecek.

NATO'ya barış, kriz ve çatışma süreçlerinde kullanılmak üzere sürekli bir deniz yeteneği sağlamak maksadıyla tesis edilen NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli TCG Barbaros, İtalya'nın La spezia Limanı'nı ziyaret ediyor. Harekat eğitim faaliyetlerinde toplam 20 gemi seyir icra etti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen bir uçak ile İstanbul'da bulunan bir donörden alınan organ, Ankara'da bulunan bir hastaneye nakledildi.

Viyana Belgesi-2011 gereği, Finlandiya tarafından 10-13 Ekim 2017 tarihleri arasında Tükiye'de denetim icra edildi. Denetim sırasında Türk uzmanlar da hazır bulundu.