Güzel oyuncu Gal Gadot Mossad ajanı olmakla suçlanıyor

Son yıllarda, aksiyon filmlerinin değişmez kadın oyuncularından olan İsrailli Gal Gadot, Mossad ajanı olmakla suçlanıyor.

LÜBNAN BASININDAN AJANLIK İMASI

İddianın sahibi Lübnanın Al Liwaa gazetesi. Gazete, geçtiğimiz cuma akşamı İsrail adına casusluk faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle tutuklanan Lübnanlı aktör ve yönetmen Ziad Itani'yi Mossad adına çalışmaya güzel oyuncu Gal Gadot'un ikna ettiğini ileri sürdü.

Bazı Lübnan gazeteleri bu iddiayı, Itani'yi ikna eden kişinin Gadot'a benzediği ve Lübnanlı yönetmenin de yüzleri karıştırmış olabileceği şeklinde değerlendirdi.

GADOT'UN FİLMİNE YASAK

Lübnan basını bu iddiayı tartışırken, daha önce de Gadot'un oynadığı son film olan ve "Wonder Woman" karakterini canlandırdığı aksiyon filminin Lübnan'da gösterimine izin verilmemişti.