Güzergâh belli oldu: Kanal İstanbul projesinin ayrıntıları

İlk olarak 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan Kanal İstanbul'un Avrupa Yakası üzerinden Marmara Denizi ile Karadeniz’in birbirine bağlanması amaçlıyor.

KANAL İSTANBUL'UN AMACI

Kanal İstanbul Projesi, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafik yükünü ve Boğaz'da tehlikeli madde taşıyan gemilerden dolayı oluşabilecek riskleri azaltmayı, kentsel dönüşüm ile olumsuz yapılaşmayı modernize etmeyi, dünya metropolü olan İstanbul'un su yolu ulaşımında konumunu ve cazibesini güçlendirmeyi hedefliyor.

35 KURUM VE KURULUŞ ÇALIŞTI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın İTÜ, Boğaziçi, ODTÜ, Gazi Üniversitesi gibi Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden alanında uzman öğretim üyeleri ve yine alanında uzman uluslararası firmalar toplamda 35 ilgili kurum ve kuruluşun birlikte çalışılarak ortaya koyduğu projenin güzergâhı belli çalışmaların sonucu olarak seçildi.

Mevcut durum tespiti, yani alternatif güzergahların tespiti yapılarak başlanan güzergâh belirleme çalışmalarında sayısal model çalışmaları, deprem ve tsunami risk değerlendirmesi, rüzgar ve dalga iklimi çalışması, jeolojik etütler yapılırken projeye entegre edilecek projeler de göz önünde bulunduruldu.

İLK AŞAMADA 5 GÜZERGÂH BELİRLENDİ

Mevcut durum tespitinde çevresel koşullar ile flora ve fauna durumu, maden, sit, hassas alanlar, yeraltı ve yerüstü su kaynakları, toprak kaynakları, denizcilik ve ulaştırma ağlarına yapacağı etki ve jeolojik çalışmalar üzerinde çalışıldı.

Uygulanabilirlik açısından yarma hacmi, kanal uzunluğu, kamulaştırma, yerleşim alanlarına olabilecek etkileri ve diğer etkenler çerçevesinde alternatif 5 güzergâh belirlendi.

YERALTI SULARINDAN UZAK DURULDU

Esas etüt projesine temel teşkil edecek ön sayısal modelleme çalışmaları ile güzergâhlarda tek bir yeraltı suyu akımı bulunmaması amaçlandı. Her bir güzergâhın zemin türlerinin farklı olduğu gibi, yine her birinin geçirimliliklerinin farklı olduğu belirlenmesi üzerine yeraltı sularının, olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar belirlenen koridorda daha hassas bir şekilde devam edilmesine ve yeraltı sularının ve temiz su havzalarının etkileşimleri detaylı bir şekilde haritalandırılarak, gerekli önlemlerin alınmasına karar verildi. Yeraltı su modelleme çalışmasının yanı sıra su kalitesi, sediman hareketleri vb. diğer sayısal model çalışmalarınınsa halen devam ettiği bildirildi.

Kanal güzerghı, bölge sakinlerinin olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek için Baklalı ve Dursunköy yerleşkeleri dışarda kalacak şekilde belirlendi. Öte yandan Terkos Gölü havzası kritik sınırından uzaklaşıldı.

ÖN RAPORA GÖRE DEPREMDEN ETKİLENMEYECEK

Ülkemizin, özellikle İstanbul'un risk bölgesinde bulunduğu deprem ve depreme bağlı olarak tsunami ile ilgili de yapılan risk değerlendirmelerinin ön raporunda olumsuz bir etkinin olmayacağı tespit edildi.

Rüzgar ve dalga iklimi çalışmalarında son 25 yıllık rüzgar verileri kullanılırken dalga ölçüm verilerinde ise Ocak 1992 ila Aralık 2016 arasında Karadeniz ve Marmara Denizi'nde derin deniz koşulları incelendi.

KAZI MALZEMESİ DOLGUDA KULLANILACAK

Göl ve deniz tabanından çıkacak kazı malzemesi, geçirimlilik, yüzeysel erozyon, anroşman malzemesi, kazı malzemesinin dolguda kullanılabilirliğini gözlemlemek amacıyla, 2017 yılı sonunda tamamlanan 17 bin metrelik sondaj ile jeolojik ve jeoteknik etütler yapıldı. Etütlerin sonucunda kazı malzemesinin dolgu malzemesi olarak kullanılabileceği böylece dolgu masrafı maliyetinin de minimize edildiği sonucuna ulaşıldı.

Bu çalışmaların geldiği noktada 5 alternatiften yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki "Küçükçekmece – Sazlıdere – Durusu" koridorunun Kanal İstanbul Projesi için en uygun güzergâh olduğuna karar verildi.

ÜZERİNDEN BİRÇOK HAT VE YOL GEÇECEK

Küçükçekmece- Sazlıdere- Durusu koridoru üzerinden D-020 Karayolu, KMO Karayolu, TCDD Hızlı Tren Hattı, Sazlıbosna Karayolu, KMO Kesim-7, TCDD Halkalı- Kapıkule Konvansiyonel Demiryolu Hattı, TCDD Halkalı- Kapıkule YHT Hattı, Mahmutbey- Esenyurt Metrosu, TEM Otoyolu, Yenikapı- Sefaköy- Beylikdüzü Metrosu, D-100 Karayolu geçişi gerçekleşmesi beklenirken projesi kapsamında, kanal güzergahı ile entegre olarak liman, lojistik merkez, yapay ada gibi projelerin planlama çalışmalarına da devam ediliyor.

Öte yandan İstanbul Yeni Havalimanı ile mesafesini de alttaki haritaden görmek mümkün...