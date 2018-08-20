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H. P. Lovecraft’tan yaşamı anlatan 14 alıntı

Cthulhu Mitosu’nun yaratıcısı, korku ve bilim kurguyu ilk kez bir araya getiren ABD’li korku yazarı Lovecraft eserlerinden seçkilenmiş 14 alıntı…

Özel İçerik | 20.08.2018 - 15:53..
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h. p. lovecraft

Lovecraft, eserlerinde bilim kurgu ile korkuyu birleştiren ilk yazar. Ayrıca eserlerinde insanlığın üzerindeki insanlık dışı etkiler, atadan miras kalan suçlar, kader gibi temaların tekrarı dikkat çeker.

Bunca özel eseri 46 yıllık yaşamına sığdıran Howard Phillips Lovecraft’ın bugün 128. Yaş günü. Onu fantastik eserlerinden seçtiğimiz yaşamı anlatan 14 alıntı ile anıyoruz…

H. P. Lovecraft'tan yaşamı anlatan 14 alıntı

- Şarkısız iş, bitmeyen, yorucu bir yolculuk gibi.

(Uyku Duvarının Ötesinde)

*

- Dünya, yaşam ve onun uzamı hakkında ne denli az şey biliyor! Kendi huzuru için gerçekten ne kadar az şey bilmek zorunda!

(Uyku Duvarının Ötesinde)

*

- Niye çalışıyorsunuz? Yaşamak ve mutlu olmak için değil mi? Ama sadece daha fazla çalışmak için çalışırsanız mutluluk ne zaman çalar kapınızı?

(Uyku Duvarının Ötesinde)

*

- Kendimi ne yalnız ne de rahat hissediyorum, yorgun olduğum zamanlarda, korkunç ve ürpertici bir izlenme duygusu üzerime üzerime geliyor.

(Uyku Duvarının Ötesinde)

H. P. Lovecraft'tan yaşamı anlatan 14 alıntı

- Mutlak tuhafla yakın temas, çoğu zaman ilham vermekten çok dehşete düşürür.

(Karanlıkta Fısıldayan)

*

- Delilik nerede biter, nerede başlar hakikat?

(Innsmouth’un Üzerindeki Gölge)
*

- Nereye gittiğini gizli tut. Büyük bir aydınlanma seni bekliyor.

(Karanlıkta Fısıldayan)

*

Hayır, kendimi vurmamalıyım. Kendimi vurayım diye yaratılmış olamam.

(Innsmouth’un Üzerindeki Gölge)

*

- En tuhaf ve en çılgın efsaneler, hakikatlere dayanan semboller ya da alegorilerdir...

(Innsmouth’un Üzerindeki Gölge)

H. P. Lovecraft'tan yaşamı anlatan 14 alıntı

- Kuşku ve gizem en büyük tuzaktır ve hiçbir dehşet sıradanlığın günlük işkencesinden daha korkunç olamaz.

(Herbert West: Diriltici)

*

- Evrende acı olduğu kadar merhemi de vardır ve bu merhem unutuştur.

(Cthulhu’nun Çağrısı)

*

- Demek ki mutluluk ancak peşinde kosulmazsa gelirdi, aranınca bulunmazdı.

(Sarı Kral Öyküleri)

*

- İnsanlığın en eski ve en güçlü duygusu korkudur, en eski ve en büyük korku da bilinmeyenin korkusudur.

(Edebiyatta Doğaüstü Korku)

*

- Canlı bir arkadaşın bulunmayışı, kişiyi ister istemez canlı olmayan ya da artık yaşamayan şeylerle beraber olmaya iter.

(Herbert West: Diriltici)

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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