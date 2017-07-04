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Habur Sınır Kapısı yakınlarında 7 milyon dolarlık soygun

Habur Sınır Kapısı yakınlarında, ihracatçı firmaların paralarını taşıyan kurye firması aracı, silahlı 6 kişi tarafından soyuldu.

04.07.2017 - 18:21
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Türkiye'den Kuzey Irak'a ihracat yapan firmalarin Irak'taki alacaklarını dolar olarak Türkiye'ye sınır kapısından yasal yollardan getiren kurye firmasına ait araç, geçen Pazar akşamı silahlı soyguna uğradı.

6 SİLAHLI KİŞİ TIR'IN ÖNÜNÜ KESTİ

Irak'tan aldığı 7 milyon doları çuvallar içerisinde Habur sınır kapısından geçiren, içerisinde 5 kişi olan kurye aracının önü, sınır kapısından çıkıp TIR parkı yakınlarındaki üst geçide geldiği sırada iddiaya göre maskeli ve ellelerinde otomatik tüfek bulunan 6 kişi tarafından kesildi.

Habur Sınır Kapısı yakınlarında 7 milyon dolarlık soygun

7 MİLYON DOLARI ALIP KAÇTILAR

Araçtaki 5 kişiyi silah doğrulturak indirip yere yatıran silahlı soyguncular, içerisinde toplam 7 milyon dolar bulunan çuvalları alıp kendi araçlarına koydu. Soyguncular, takip edilmemek için de kurye aracının  hem kontak anahtarını aldı, hem de aracın lastiklerine ateş ederek patlattı. Olaydan sonra haber verilen jandarma, silahlı soyguncuların yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

Habur Sınır Kapısı yakınlarında 7 milyon dolarlık soygun

"ÇOK SAYIDA İHRACATÇI FİRMANIN PARASI"

Kurye firmasının sahiplerinden Osman Avil, Irak'a ihracat yapan çok sayıda firmanın paralarını kurye araçları ile yasal yollardan Türkiye'ye getirme hizmeti verdiklerini söyledi. Para taşıyan araçlarının, Pazar akşamı ellerinde otomatik tüfek ve tabancalar bulunan 6 soyguncu tarafından önü kesilip soyulduğunu belirten Osman Avil, çok sayıda ihracatçı firmaya ait olan bu paraları çalanların bir an önce bulunup cezalandırılmalarını beklediklerini kaydetti.

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