Hacettepe, üniversite sıralamasında zirveye çıktı

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan "URAP Araştırma Laboratuvarı"nın üniversitelerin akademik performansını özetleyen listesine göre, Hacettepe Türkiye'nin en iyi üniversitesi oldu.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan "URAP Araştırma Laboratuvarı", Türkiye'nin en iyi üniversiteleri sıralamasını belirledi.

ZİRVEDE YER ALDI

Sıralamada, lisans mezunu veren 157 üniversite yer aldı. URAP 2018-2019 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı. URAP 2018-2019 Türkiye sıralamasında, bu yıl Hacettepe Üniversitesi ilk sırada yer aldı. Hacettepe Üniversitesi, açıklanan liste ile 2015'ten beri 3 yıldır üst üste koruduğu ikinciliğinin ardından zirveye oturdu.

3 YILDIR BİRİNCİLİĞİ KAPTIRMIYOR

ODTÜ ise URAP sıralamasında 2015'ten beri birinci sıradaydı. Hacettepe'yi, ODTÜ, İstanbul, İTÜ ve Ankara üniversiteleri izledi. URAP'ın listesinde 6. ve 7. sıralarda vakıf üniversitelerinden Koç ve Bilkent, 8. sırada Gazi, 9. sırada Ege ve 10. sırada Boğaziçi Üniversitesi yer aldı.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DÜNYADAKİ YERİ

URAP Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut, sıralama listesine ilişkin yaptığı açıklamada, sıralamada bu yıl da etki değeri en düşük yüzde 25'lik dilimde kalan makalelerin değerlendirmeye alınmadığını bildirdi.

Ural Akbulut, ayrıca bin ve daha fazla yazarlı makalelerin de değerlendirmeye alınmadığını belirterek geçmiş yıllarda olduğu gibi yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak devlet-vakıf, tıp fakültesi olan-olmayan, 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversitelerin kendi grupları içinde sıralandığını aktardı.