Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerinin yaşatıldığı külliye

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan ve 2012 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Hacı Bektaş Veli Külliyesi, Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olarak 7 asırdır Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerini yaşatıyor.

HACI BEKTAŞİ VELİ'NİN ÖĞRETİLERİ

13. yüzyılda Horasan'dan gelerek Türklerin Anadolu'ya yayılımı konusunda büyük etkisi olduğu bilinen Hacı Bektaş Veli'nin bölgede yaşayan Hristiyanlara hoşgörü ile yaklaşarak ortaya koyduğu öğretileri, günümüze değin izlerini sürdürüyor.

Selçuklu döneminde, farklı dine mensup kişilerin barış ve birliktelik içinde yaşamalarını sağlayan Hacı Bektaş Veli'nin birçok alim yetiştirdiği külliye, 1964 yılından beri müze olarak faaliyet gösteriyor.

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerinin zamanla Balkanlar ve Ortadoğu'da yaygınlaşması sonucu her yıl yüz binlerce turist çeken külliye, geçen yıl 523 bin 273 ziyaretçi ile Türkiye'nin en çok gezilen dördüncü müzesi oldu.

Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sanat Etkinlikleri adıyla her yıl düzenlenen ulusal ve uluslararası anma törenlerine ev sahipliği yapan külliyeyi ziyaret edenler, aslanlı çeşme, üçler çeşmesi, aş evi, çilehane, pir evinin yanı sıra Hacı Bektaşi Veli'nin türbesini ziyaret edip, müzede sergilenen Bektaşi dergahına ait günlük kullanım eşyaları, el yazmaları ve hat örneklerini görebiliyor.

PİR EVİ

Ziyaretçiler, külliyenin giriş kısmında 1850 yılında yapılan aslanlı çeşmeden su içerek başladıkları ziyaretlerinde, geniş bir avluya açılan, tevazu gereği alçak inşa edilen kapılardan eğilerek geçip farklı bölümleri geziyor.

Daha sonra "Pir evi" olarak adlandırılan alana geçen konuklar, burada Hacı Bektaş Veli Türbesi ile yetiştirdiği alimlerin meftun olduğu kabirleri ziyaret ediyor.