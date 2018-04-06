Hacı leylekler vinçle taşınan yuvalarına döndü

Sivas'ta Kardeşler Mahallesi'nde 1983 yılında yapılan Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu'nun çatısında, okul hizmete girdiği yıldan bu yana leylek yuvası bulunuyor. Leylek yuvasından düşen parçaların öğrenciler için tehlike oluşturması üzerine Vali Davut Gül, geçen yıl yuvanın taşınması için talimat verdi.

AYNI BAHÇEDE BAŞKA BİR YERE TAŞINMIŞTI

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından vinçle özenli bir şekilde bulunduğu yerden kaldırılan yuva, aynı bahçe içerisindeki Şehit Erdal Çetin İlkokulu'nun çatısında özel olarak hazırlanan platforma yerleştirildi.

LEYLEKLERİN DÖNMEMESİNDEN KORKULUYORDU

Yuvanın yerinin değiştiği için leyleklerin gelmemesinden endişe duyan okul idarecileri, öğrenciler ve mahalle sakinleri, yaklaşık bir hafta önce leyleklerin yuvaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı.

Mahallenin ve okulun simgesi olan leylekler, her yıl ilkbaharda yuvalarına gelerek kuluçkaya yatıyor ve havaların soğumasının ardından ise 3-4 yavruyla sıcak bölgelere göç ediyor.

Beton binaların arasında mahalle sakinlerine ve öğrencilere doğal yaşamın güzelliğini yaşatan leylekler, vatandaşların ve öğrencilerin göz bebeği oldu.

Okula gelen öğrencilerin ve öğretmenlerin sabah yaptıkları ilk iş ise okulun çatısına bakıp leylekleri kontrol etmek oluyor. Öğrencilerin ve vatandaşların tek korkusu, leyleklerin bir gün yuvayı terk etmesi.

"35 YILDIR BURADALAR"

Şehit Erdal Çetin İlkokulu Müdürü Ömer Doğan, AA muhabirine, aynı bahçede hizmet verdikleri ortaokulun 1983 yılında yapıldığını ve o zamandan bu yana çatısında leylek yuvası bulunduğunu söyledi.

Yuvanın önce ortaokulun çatısında olduğunu ve geçen yıl Vali Davut Gül'ün talimatıyla ilkokulun çatısına taşındığını anlatan Doğan, "Leylekler bu yıl yine geldiler, yuvalarının yeni yerine alıştılar. Her yıl bahar aylarıyla leyleklerin gelmesini bekliyoruz. Onlar geldiğinde baharın geldiğini anlıyoruz." diye konuştu.

"MEVSİMLİK MİSAFİRLERİMİZ"

Doğan, öğrencilerin de leyleklerin gelmesini büyük heyecanla beklediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Onlar bizim mevsimlik misafirlerimiz. Özellikle sabah geldiğimizde mutlaka gözümüz çatıda oluyor, leylekler yerinde mi değil mi diye. Yani okula girer girmez yaptığımız ilk iş leylerin kontrolünü yapmak. Öğrencilerimiz de leyleklere bir rahatsızlık vermiyorlar, bahçeye indiklerinde zarar vermiyorlar, onları ürkütmemeye çalışıyorlar. Mutluluk verici bir olay. Çünkü bu kadar betonlaşmanın olduğu devirde, şehrin göbeğindeki bir okulun çatısında leylek yuvasının olması bizim için sevindirici bir durum."

"ONLARI GÖRÜNCE MUTLU OLUYORUZ"

Öğrencilerden 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Semiha Umut da ana sınıfı eğitimini de aldığı okulda 9 yıldır leylekleri gördüğünü belirtti.

Leylekleri çok sevdiklerini ve okullarının çatısında görmekten mutlu olduklarını aktaran Umut, "Leyleklerin çok geldiği dönemler de oluyor. Onları görünce mutlu oluyoruz. Leylekleri burada misafir ediyoruz. Gelecek mi, gelmeyecek mi diye bekliyoruz, her yıl geliyorlar." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Yağmur Felek de "Birinci sınıftan bu yana bu okuldayım, leylekler de o zamandan beri var. Bu yıl biraz geç geldiler ama geldikleri için de seviniyoruz. Onları rahatsız etmemeye çalışıyoruz." dedi.

"ONLARIN YOKLUĞUNA ALIŞAMAYIZ"

Mahalle muhtarı Mustafa Güler ise 40 yıldır aynı mahallede yaşadığını anlatarak, "Leyleklerin mazisi çok eski, burada eski bir okul vardı önce onun çatısına gelirlerdi. Sonra okul yenilendi yine bu çatıya geldiler. Biz leyleklere alıştık. Yokluklarını eksiklik olarak görüyoruz. Leylekleri baharın habercisi olarak bekliyoruz, her yıl mart ayında geliyorlar. Onların yokluğuna alışamayız." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Levent Karakurt da komşularla pencerelerden, balkonlardan leylekleri izlediklerini ve doğal yaşam tadı aldıklarını belirtti.

Leyleklerin kış aylarına doğru kutsal topraklara doğru göç etmesi nedeniyle halk arasında bu kuşlar Anadolu'da "hacı leylek" olarak da isimlendiriliyor. Aynı zamanda leyleklerin yuvasının bozulmasının uğursuzluk getireceğine inanılıyor.