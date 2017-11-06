taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.293
USD
3,8776
EURO
4,5028
ALTIN
158,28
PETR
62,2400

Hacı Sabancı: Özge Ulusoy için kalitesiz sıfatı az kalır

Genç iş adamı Hacı Sabancı ile manken Özge Ulusoy aşkının bitme nedeni herkesi şaşırttı.

06.11.2017 - 08:39
  1. Haberler
  2. Magazin

Hacı Sabancı: Özge Ulusoy için kalitesiz sıfatı az kalır

İddialara göre magazin dünyasının uzun soluklu ilişkilerinden olan Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı arasındaki ilişkinin bitme nedeni aldatma ya da evliliğin gecikmesi değil çok daha farklı bir neden olduğu ortaya çıktı.

ARZU SABANCI'YA KÜFÜR ETTİ

Instagram'da magazin ünlüleri hakkında yorumlar yazan bir hesaptan çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre, Hacı Sabancı, Özge Ulusoy’un telefonunu karıştırırken annesiyle yaptığı özel konuşmaları görmüş ve onların arasında annesi Arzu Sabancı hakkında ağza alınmadık küfürlerin olduğu mesajlaşmaları gördü.

İlişkinin neredeyse başından beri Arzu Sabancı'nın kendisine tavır almasını hazmedemeyen Özge Ulusoy'un annesine bu tavırlardan rahatsız olduğunu küfürlü bir dille ortaya koyduğunu gören Hacı Sabancı o an ilişkisini bitirme kararı aldı.

Hatta bu sürpriz kararın nedenini merak eden yakınlarına da ''Özge’nin bu kadar kalitesiz olabileceğini hiç düşünmemiştim'' diye dert yandı.

HACI SABANCI: KALİTESİZ AZ KALIR

Böylesine sert ve çarpıcı iddiaların ortaya atılmasının ardından Özge Ulusoy konuyla ilgili sessizliğini korurken Hacı Sabancı'dan açıklama geldi. Hacı Sabancı, haberi yapan hesabına attığı şu mesajla olayı doğruladı; ''Aldığınız duyum doğru olduğu gibi 'Kalitesiz' sıfatı o kız için iltifat kalır.''

Hacı Sabancı: Özge Ulusoy için kalitesiz sıfatı az kalır

İlginizi Çekebilir
Özcan Deniz için sette doktor bekliyor
Özcan Deniz başrolünü oynadığı StarTV'deki 'İstanbullu Gelin'in setinde bir ay önce bayılmış, hastaneye kaldırılmıştı.
Otilia Müslüman olmak istiyor
Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Otilia, Müslüman olmak istediğini duyurdu.
Kenan İmirzalıoğlu dizi imajını gizliyor
Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, dizi öncesi görünmek istemiyor.
Demet Akalın eski evinde 1 milyon lira unuttu
Demet Akalın, Beykoz’daki 18 milyon TL’lik yeni villasına taşınırken eski evinde poşetin içinde 1 milyon TL’sini bırakıp gitti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cüler yargılanıyor

FETÖ'cüler yargılanıyor

19
Trump: Kalplerimiz kırıldı

Trump: Kalplerimiz kırıldı

72
Otomotiv ihracatta yükselişine devam etti

Otomotiv ihracatta yükselişine devam etti

27
FETÖ'cü sanık mahkemede örgütü anlattı

FETÖ'cü sanık mahkemede örgütü anlattı

18
Belçika Puigdemont'u İspanya'ya vermedi

Belçika Puigdemont'u İspanya'ya vermedi

14
Esad terör örgütü PKK'yı tehdit etti

Esad terör örgütü PKK'yı tehdit etti

26
Yemen'deki bombalı saldırıda ölü sayısı arttı

Yemen'deki bombalı saldırıda ölü sayısı arttı

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM