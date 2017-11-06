Hacı Sabancı: Özge Ulusoy için kalitesiz sıfatı az kalır

İddialara göre magazin dünyasının uzun soluklu ilişkilerinden olan Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı arasındaki ilişkinin bitme nedeni aldatma ya da evliliğin gecikmesi değil çok daha farklı bir neden olduğu ortaya çıktı.

ARZU SABANCI'YA KÜFÜR ETTİ

Instagram'da magazin ünlüleri hakkında yorumlar yazan bir hesaptan çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre, Hacı Sabancı, Özge Ulusoy’un telefonunu karıştırırken annesiyle yaptığı özel konuşmaları görmüş ve onların arasında annesi Arzu Sabancı hakkında ağza alınmadık küfürlerin olduğu mesajlaşmaları gördü.

İlişkinin neredeyse başından beri Arzu Sabancı'nın kendisine tavır almasını hazmedemeyen Özge Ulusoy'un annesine bu tavırlardan rahatsız olduğunu küfürlü bir dille ortaya koyduğunu gören Hacı Sabancı o an ilişkisini bitirme kararı aldı.

Hatta bu sürpriz kararın nedenini merak eden yakınlarına da ''Özge’nin bu kadar kalitesiz olabileceğini hiç düşünmemiştim'' diye dert yandı.

HACI SABANCI: KALİTESİZ AZ KALIR

Böylesine sert ve çarpıcı iddiaların ortaya atılmasının ardından Özge Ulusoy konuyla ilgili sessizliğini korurken Hacı Sabancı'dan açıklama geldi. Hacı Sabancı, haberi yapan hesabına attığı şu mesajla olayı doğruladı; ''Aldığınız duyum doğru olduğu gibi 'Kalitesiz' sıfatı o kız için iltifat kalır.''