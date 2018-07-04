Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Vakıfgeymene Mahallesinde oturan Kemal Erkan, 8 yıl önce Taşköprü ilçesinden evlilik yaptı. Bu evlilikten Aybüke (7) ve Ali (6) isimli 2 çocukları olan çift daha sonra anlaşmazlıklar sebebiyle boşanmaya karar verdi. Mahkeme çocukların velayetini baba Kemal Erkan’a verirken, annenin her ayın 1. ve 3. haftaları Cumartesi ile Pazar günü çocuklarını görmesi, her yıl Temmuz ayı boyunca bir ay annelerinde kalmasına kararı verildi.
ÇOCUKLAR HACİZ MEMURUYLA ANNEYE VERİLDİ
Ancak iddiaya göre çocuklar gitmek istemeyince babaları, Temmuz ayında göndermedi. Çocuklarını görmek isteyen anne şikayetçi oldu. Babanın evine polis ve haciz memurları geldi. Gitmek istemeyen çocukların feryatları ise yürekleri dağladı.
Haczedilen çocukların ağlaması yürekleri dağladı VİDEO
"ÇOCUKLAR AYRILMAK İSTEMİYORLAR"
Gitmek istemediklerini sürekli belirten çocukların yanı sıra baba Kemal Erkan da gözyaşlarına boğuldu. O anlar ise amatör bir kamera tarafından görüntülendi. Temmuz ayı boyunca annesinde kalacak olan çocukları, annelerinin almak için bile gelmediğini iddia eden Kemal Erkan, "Çocukları almak için polislerle birlikte bilirkişi, icra memuru ve polisler evimize geldi. Çocuklar ayrılmak istemiyorlar. Fakat ortada mahkeme kararı var. Çocukların psikolojileri bozuluyor. Bu nasıl adalet, bu nasıl annelik, hiç olmazsa anneleri de gelseydi de birlikte gitselerdi." dedi.
Çocukların polis zoruyla götürülmesine Kemal Erkan'ın yakını Sevil Erkan da tepki gösterdi. "Bu çocuklar bu haldeyken nasıl götüreceksiniz, nasıl teslim edeceksiniz?" şeklinde sordu.