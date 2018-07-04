Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Vakıfgeymene Mahallesinde oturan Kemal Erkan, 8 yıl önce Taşköprü ilçesinden evlilik yaptı. Bu evlilikten Aybüke (7) ve Ali (6) isimli 2 çocukları olan çift daha sonra anlaşmazlıklar sebebiyle boşanmaya karar verdi. Mahkeme çocukların velayetini baba Kemal Erkan’a verirken, annenin her ayın 1. ve 3. haftaları Cumartesi ile Pazar günü çocuklarını görmesi, her yıl Temmuz ayı boyunca bir ay annelerinde kalmasına kararı verildi.

ÇOCUKLAR HACİZ MEMURUYLA ANNEYE VERİLDİ

Ancak iddiaya göre çocuklar gitmek istemeyince babaları, Temmuz ayında göndermedi. Çocuklarını görmek isteyen anne şikayetçi oldu. Babanın evine polis ve haciz memurları geldi. Gitmek istemeyen çocukların feryatları ise yürekleri dağladı.

Haczedilen çocukların ağlaması yürekleri dağladı VİDEO