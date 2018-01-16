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Hadi bebeği, babası susmuyor diye duvara vurup öldürmüş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşamını yitiren ve vücudunda darp izine rastlanan 5.5 aylık Hadi bebeğin babası, kasten öldürme suçundan tutuklandı.

DHA | 16.01.2018 - 16:11..
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaklaşık 1.5 ay önce boşanan ve birlikte yaşamayı sürdüren A.A. ile N.Ç., rahatsızlanan bebekleri Hadi A.'yı önceki gün akşam Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Acil serviste yapılan muayenesinde vücudunun iki ayrı noktasında darp izine rastlanan bebek, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Hadi A.'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hadi bebeği, babası susmuyor diye duvara vurup öldürmüş

ANNE SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından polis, anne ve babayı gözaltına aldı. Anne N.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.A. ise bugün polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

SUSMAYINCA DUVARA VURDU

Savcılıktaki sorgusunda olay günü alkollü olduğunu söyleyen A.A., bebeğin ağlamaya başladığını, susturamayınca sinirle duvara vurduğunu anlattı. Bir süre sonra bebekte rahatsızlık belirtileri görmeye başladığını söyleyen A.A., N.Ç.'yi çağırdığını ve bebeği hastaneye götürdüklerini kaydetti.

A.A., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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