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Hadise'nin 500 bin liralık kıyafet alışverişi

Alışverişine İtalya'dan başlayıp İstanbul'da devam eden Hadise, hiçbir masraftan kaçınmadı.

Haber Merkezi | 26.09.2018 - 10:13..
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Ailesine rest çeken Hadise’ye, bu hamlesi pahalıya patladı. İmaj danışmanı kardeşi Derya Açıkgöz’le yollarını ayıran popçu, gardırobunu yeniledi.

Dünyaca ünlü markalardan alışveriş yapan şarkıcının 500 bin lira harcadığı söyleniyor.

Ünlü şarkıcı Hadise ve kardeşleri-FOTO GALERİ

Bugüne kadar sahnede kardeşinin tasarımlarını giyen şarkıcı, gardırobunu sil baştan yeniledi.

İTALYA'DAN ALIŞVERİŞ YAPTI

Hadise, ilk iş olarak da bu ayın başında bir davet için gittiği İtalya'da dünyaca ünlü mağazalardan yüklü bir alışveriş yaptı.

Hadise'nin 500 bin liralık kıyafet alışverişi

İstanbul Nişantaşı'ndaki Beymen'e de uğrayan 33 yaşındaki popçu; Valentino, Balmain ve Gucci gibi markalardan sahne ve jüri üyeliğini üstlendiği 'O Ses Türkiye' yarışması için gece kıyafetleri, çizme ve ayakkabı aldı.

Hadise'nin 500 bin liralık kıyafet alışverişi

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