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Hadise ablası Hülya Açıkgöz'e dava açtı

Ablası Hülya Açıkgöz ile olan iş ilişkisini sonlandıran Hadise’den yeni hamle! geldi.

Haber Merkezi | 07.09.2018 - 09:08..
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Hadise ablası Hülya Açıkgöz'e dava açtı

Popçu, ablasının kendisi üzerinden elde ettiği maddi kazancı geri almak için mahkemeye başvurdu.

Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün intihar teşebbüsü, Açıkgöz kardeşler arasında büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştu. Yaşanılan olay sonrasında Hadise, kariyerine yön veren ve birçok projesinde birlikte çalıştığı ablası Hülya Açıkgöz ile iş ilişkisini bitirmişti. Ancak, Hadise bununla da yetinmeyip ablasıyla yaşadığı sorunu mahkemeye taşımaya karar verdi.

"BENİ KULLANIYOR"

Akşam'da yer alan habere göre, Kliplerinde ve konserlerinde Hülya Açıkgöz ile birlikte çalışan Hadise, ablasının kendisinin üzerinden haksız kazanç elde ettiğini iddia ederek dava açtı. Popçu, kendi adını kullanarak reklamını yapan ablasının kendisi üzerinden elde ettiği maddi varlıkları geri alma talebinde bulundu. Mahkemenin ilk duruşması bu ayın ikinci haftası gerçekleşecek.

Hadise ablası Hülya Açıkgöz'e dava açtı

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