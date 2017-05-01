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Hadise bir haftada 800 bin lira harcadı

Geçen haftadan beri bir Maldivler'de bir Dubai'de tatil yapan Hadise, su gibi para harcadı.

01.05.2017 - 08:48
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Hadise bir haftada 800 bin lira harcadı

Kış boyunca ekranda, sahnede ‘arı gibi çalışan’ Hadise kardeşi Derya ve ablası Hülya Açıkgöz ile birlikte önce Maldiv Adaları’ndaki bir otelin en pahalı villasında dört gün kaldı.

MALDİVLER'DEN DUBAİ'YE GEÇTİ

Daha sonra Dubai’ye geçip yedi yıldızlı bir otelde tatil yapmayı tercih ettiler. Açıkgöz kardeşler otelin 25’inci katındaki 780 metrekarelik kral dairesinde üç gün konakladı.

"AİLEM SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA KESENİN AĞZINI AÇARIM"

Sütunların bile altın kaplama olduğu dairenin geceliği 85 bin TL’ydi. Buraya da 255 bin TL veren Hadise “Ailem söz konusu olduğunda kesenin ağzını açarım. Hep birlikte kazanıyoruz, birlikte keyfini süreceğiz” dedi.

Hadise bir haftada 800 bin lira harcadı

TOPLAMDA 800 BİN LİRA HARCADI

Hadise bir haftalık tatilde sırf otellere 675 bin TL ödedi. Business uçak biletleri ve diğer masraflar da eklenince maliyet 800 bin TL’yi buldu.

Hadise bir haftada 800 bin lira harcadı

Hadise bir haftada 800 bin lira harcadı

Hadise bir haftada 800 bin lira harcadı

Hadise bir haftada 800 bin lira harcadı

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