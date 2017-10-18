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Hadise Hakan Sabancı'ya bir şans daha verdi

Ünlü şarkıcı Hadise ve sosyetik çapkın Hakan Sabancı yenide bir araya geldi.

18.10.2017 - 12:57
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Aşk hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Hadise, geçen yıl bir süre birliktelik yaşadığı Hakan Sabancı ile şansını yeniden deneyecek.

Hadise Hakan Sabancı'ya bir şans daha verdi

SAMİMİ YEMEK

Duymayan Kalmasın adlı magazin programının sunucusu Cengiz Semercioğlu, ikilinin Etiler'de bir restoranda samimi şekilde görüldüğünü söyledi.

ASLIŞAH'TAN SONRA HADİSE

Ömer-Arzu Sabancı’nın oğlu Hakan Sabancı, Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile 1.5 yıl flört etmiş geçen yıl ayrılmıştı. Hakan Sabancı, geçen Aralık'ta, Karaköy'deki Drone Club'da kendisinden 6 yaş büyük Hadise ile eğlenmişti. Hakan Sabancı'nın 26’ncı doğum günü partisine katılan Hadise gecede DJ'lik yapıp Tarkan'ın 'Ölürüm Sana' şarkısını çalmıştı.

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