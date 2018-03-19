Hadise'nin konser kıyafetleri

Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser veren Hadise tercih ettiği kıyafetle tüm dikkatleri üstüne çekti. 6 dansçısıyla birlikte sahneye çıkan şarkıcı, yaklaşık iki saat boyunca sevilen şarkılarını söyledi.

"MONT AYNI"

Yeni klibinde giydiği mont Kim Kardashian’ın montuna benzetildiği için gelen eleştiriler hakkında da konuşan Hadise, “Benzetilmedi, kıyafet aynı. Kim giydi diye ben giyemeyecek miyim? Yapacak bir şey yok. Eşi Kanye West’in tasarımı, ben de onun tasarımlarını beğeniyorum” diye konuştu.

Hadise'den cesur konser kıyafetleri FOTO GALERİ









