taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9286
EURO
4,8192
ALTIN
165,27
PETR
65,9500

Hadise'nin konser kıyafetleri

En son konserini İstanbul'da veren Hadise, şarkılarından çok kıyafetleriyle dikkat çekti.

Haber Merkezi | 19.03.2018 - 09:03..
  1. Haberler
  2. Magazin

Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser veren Hadise tercih ettiği kıyafetle tüm dikkatleri üstüne çekti. 6 dansçısıyla birlikte sahneye çıkan şarkıcı, yaklaşık iki saat boyunca sevilen şarkılarını söyledi.

"MONT AYNI"

Yeni klibinde giydiği mont Kim Kardashian’ın montuna benzetildiği için gelen eleştiriler hakkında da konuşan Hadise, “Benzetilmedi, kıyafet aynı. Kim giydi diye ben giyemeyecek miyim? Yapacak bir şey yok. Eşi Kanye West’in tasarımı, ben de onun tasarımlarını beğeniyorum” diye konuştu.

Hadise'den cesur konser kıyafetleri FOTO GALERİ

Hadise'nin konser kıyafetleri

Hadise'nin konser kıyafetleri

Hadise'nin konser kıyafetleri

Hadise'nin konser kıyafetleri

Hadise'nin konser kıyafetleri

Hadise'nin konser kıyafetleri

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin'e uçtu
Her fırsatta Kerem Bürsin'i çok özlediğini söyleyen Serenay Sarıkaya, sevgilisine kavuştu.
Şebnem Schaefer takipçisine ayar verdi
Maken ve oyuncu Şebnem Schaefer, estetik yaptırdığını iddia eden takipçisine ayar verdi.
Sevgilisi de Kutsi gibi romantik aşık çıktı
Uğruna yuvasını yıktığı Feyza Çıpa ile 3 ay önce nişanlanan Kutsi, önceki gün 45 yaşına girdi.
Okan Bayülgen: Kadın-erkek ilişkisi işte
Okan Bayülgen, sevgilisi Selin Atasoy’la Nişantaşı'ndaki bir mekanda yemek yedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de çember de kapandı

Afrin'de çember de kapandı

36
Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

41
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

157
G20 zirvesinde kripto paralar için risk değil kararı

G20 zirvesinde kripto paralar için risk değil kararı

13
ABD'nin eğittiği teröristler imha edildi

ABD'nin eğittiği teröristler imha edildi

26
İstanbul'da Çarşamba gününe kadar güneş yok

İstanbul'da Çarşamba gününe kadar güneş yok

6
Nursel Ergin kızın sildi

Nursel Ergin kızın sildi

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM