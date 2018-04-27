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Hadise'ye ikinci haciz

Bodrum'da işlettiği plajın ardından Hadise'ye ablasının aldığı arabadan da haciz haberi geldi.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 06:02..
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Son zamanlarda adı haciz davalarıyla gündemden düşmeyen Hadise, bir haciz şoku daha yaşadı. Ablası Hülya Açıkgöz'ün satın aldığı otomobilin 200 bin TL'lik borcunun ödememesi sorun çıkarttı.

Hadise'ye ikinci haciz

200 BİN TL'LİK BORÇ İŞLEME GİRDİ

Bodrum Yalıkavak’ta iki sezon işlettiği plajın mülk sahibine 900 bin TL’lik borcunu ödemediği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde haciz işlemleri başlatılan Hadise, ikinci kez haciz şokuyla karşı karşıya kaldı.

Cadde'nin haberine göre; Türkiye’deki mali işlerini ablası Hülya Açıkgöz’ün üzerinden yürüttüğü ve banka hesaplarının boş olduğu iddia edilen şarkıcının, Beşiktaş’taki iki ofisine haciz memurları ve avukatlarla girildi.

Gidilen ilk adresin boş olduğunun anlaşılması üzerine, farklı bir yerde bulunan ofisteki haciz işlemleri yaklaşık üç saat sürdü.  Şarkıcının ablasının satın aldığı bir otomobilin, ödenmeyen 200 bin TL’lik borcu nedeniyle işlemin başlatıldığı öğrenildi. Mekana giden Hadise’nin avukatlarının, en kısa zamanda borcu ödeyeceklerini taahhüt etmesiyle, memurlar işlem başlatmadan ofisten ayrıldı.

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