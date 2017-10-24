Hadise'yi korkutan hayranının ifadesi ortaya çıktı

Hadise'nin İstinye'de oturduğu lüks siteye girerken güvenlik görevlileri tarafından son anda yakalanan 32 yaşındaki Serhat O., ortalığı karıştırmıştı. Durumu öğrenip çok korkan sanatçı, şikayetçi olmuştu.

HADİSE: AMACI NE ANLAMADIM

Hadise, ismini dahi bilmediği şahısla ilgili şu ifadeyi verdi: "Amacının ne olduğunu bilmediğim şahsı daha önce görmedim. Sitenin telli duvarından atlamış. Olay esnasında yaşadığım şey korkutucuydu."

HADİSE'Yİ GÖRMEK İÇİN TELLİ DUVARLARI AŞTIM

Takıntılı hayran Serhat O. ise şüpheli olarak verdiği ifadede, "Ben Hadise hayranıyım. İstinye'de ikamet ettiğini öğrendim. Siteye girmek için telli duvarı aştım. Amacım, kendisini görmekti. Bunun için üzgün ve pişmanım" dedi.