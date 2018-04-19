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Hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu'ndaki asfalt yenileme çalışmaları Kurtköy yönünde devam ederken, bir işçi hafriyat kamyonunun altında kaldı.

AA | 19.04.2018 - 02:38..
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Edirne yönü Kurtköy mevkisinde devam eden asfalt yenileme çalışmasında hafriyat kamyonu altında kalan işçi hayatını kaybetti. Mesaisi devam ederken yaşanan kazada can veren karayolu işçisinin kimliği de açıklandı; 50 yaşındaki Ömer Özdemir.

Hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ FARK EDEMEDİ

Otoyolun Sabiha Gökçen Havalimanı mevkisinde asfalt söküm makinesi ile kaldırılan asfaltın yüklendiği kamyonlar arasında koordinasyonu sağlayan, zeminin temizliğini yapan 50 yaşındaki Ömer Özdemir'e, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GJ 5021 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

Asfalt söküm makinesine yanaşmak üzere geri manevra yapan sürücünün fark edemediği işçi Özdemir, kamyonun altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

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