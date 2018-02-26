Taze okumalar yapmak isteyenler için tavsiye listemiz

Kitapseverlerin her türlü okuma ihtiyacını karşılayan yayınevleri yeni bastığı kitaplarla okurlara göz kırpıyor. Ensonhaber Kitap Ayracı olarak siz değerli okuyucularımıza biribirinden güzel kitapları tanıtmaya devam ediyoruz. Uzun süredir merakla beklenen Ahmet Ümit'in Kırlangıç Çığlığı, bu hafta yayımlanan kitaplar arasında öne çıkıyor.
Filozof ve yazar Slavoj Zizek'in geçtiğimiz günlerde Encore Yayınları tarafından yayımlanan Şiddet kitabı felsefe severler için ideal. Bu hafta yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverlere bir liste hazırladık.
Hepinize bol kitaplı günler diliyoruz...
Ahmet Ümit - Kırlangıç Çığlığı
Polisiye romanlarının usta ismi Ahmet Ümit'ten yeni roman.
Yazar: Ahmet Ümit
Yayınevi: Everest Yayınları
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 400
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Irvin D. Yalom - Kısa Süreli Grup Terapileri
Alanına öncülük eden psikiyatr ve yazar Irvin D. Yalom, bu kitabında klinisyenler için akut psikiyatri servislerinde kullanılan grup terapisi tekniklerinden faydalanmanın yeni yollarını ortaya koyuyor.
Yazar: Irvin D. Yalom
Yayınevi: Pegasus Yayınları
Çeviren: Zeliha Babayiğit
Türü: Psikoloji
Baskı yılı: 2018
Syf: 352
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David Boyle - Alan Turing-Enigma'nın Şifresini Çözmek
Davıd boyle, bu çalışmasında, turıng’in dehasının ve onun olağanüstü kariyerinin altında yatan gizemi gün ışığına çıkarıyor.
Yazar: David Boyle
Yayınevi: Zeplin Kitap
Çeviren: Rumeysa Nur Ercan
Türü: Bilim
Baskı yılı: 2018
Syf: 112
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Seneca - Ahlak Mektupları
Ahlak Mektupları, birçok büyük kitabın, hatta Avrupa düşüncesinin kaynakları arasında yer aldı.
Yazar: Seneca
Yayınevi: Jaguar Kitap
Çeviren: Türkan Uzel
Türü: Mektup
Baskı yılı: 2018
Syf: 338
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Slavoj Zizek - Şiddet
Bu kitapta Žižek şiddete doğrudan değil kendi deyimiyle “yamuk” bakıyor ve altı farklı “yan bakış” sunarak yeni bir perspektif açıyor.
Yazar: Slovaj Zizek
Yayınevi: Encore Yayınları
Çeviren: Ahmet Ergen.
Türü: Düşünce
Baskı yılı: 2018
Syf: 2010
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lena Favilli & Francesca Cavallo - Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler
Elena Favilli ve Francesca Cavallo’nun yazdığı, haftalarca çok satanlar listelerinden düşmeyen 'Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler' oldukça keyifli.
Yazarlar: Elena Favilli, Francesca Cavallo
Yayınevi: Hep kitap
Çeviren: Deniz Öztok
Türü: Öykü
Baskı yılı: 2018
Syf: 228
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Ayfer Tunç - Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura
Ayfer Tunç'tan dört yıl sonra yepyeni bir roman.
Yazar: Ayfer Tunç
Yayınevi: Can Yayınları
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 448
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Carsten Jensen - İlk Taş
İlk Taş, savaşa görkemli ve korkutucu bir davet. Belirsiz bir suçluluk hissiyle kendimizden uzak tutmaya çalıştığımız halde o savaşın içinde olduğumuz gerçeğini bilmeye davet ediliyoruz.
Yazar: Carsten Jensen
Yayınevi: dedalus Yayınları
Çeviren: Nur Beier
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 616
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Halit Ziya Uşaklıgil - Aşk-ı Memnu
Türk romanının klasik eserlerinden Aşk-ı Memnu Yapı Kredi Yayınları’nda. Halit Ziya’nın bu şaheseri, yazarın kaleminden çıktığı şekliyle, dili ve imlası korunarak, Handan İnci tarafından yayına hazırlandı.
Yazar: Halit Ziya Uşaklıgil
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 344
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Sibel Aşçı - Hayata Bir Buse
Sibel Aşçı'dan hayata dair satılar...
Yazar: Sibel Aşçı
Yayınevi: Gece Kitaplığı
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 144
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]