Taze okumalar yapmak isteyenler için tavsiye listemiz

Kitapseverlerin her türlü okuma ihtiyacını karşılayan yayınevleri yeni bastığı kitaplarla okurlara göz kırpıyor. Ensonhaber Kitap Ayracı olarak siz değerli okuyucularımıza biribirinden güzel kitapları tanıtmaya devam ediyoruz. Uzun süredir merakla beklenen Ahmet Ümit'in Kırlangıç Çığlığı, bu hafta yayımlanan kitaplar arasında öne çıkıyor.

Filozof ve yazar Slavoj Zizek'in geçtiğimiz günlerde Encore Yayınları tarafından yayımlanan Şiddet kitabı felsefe severler için ideal. Bu hafta yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverlere bir liste hazırladık.

Hepinize bol kitaplı günler diliyoruz...

Ahmet Ümit - Kırlangıç Çığlığı

Polisiye romanlarının usta ismi Ahmet Ümit'ten yeni roman.

Yazar: Ahmet Ümit

Yayınevi: Everest Yayınları

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 400

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Irvin D. Yalom - Kısa Süreli Grup Terapileri

Alanına öncülük eden psikiyatr ve yazar Irvin D. Yalom, bu kitabında klinisyenler için akut psikiyatri servislerinde kullanılan grup terapisi tekniklerinden faydalanmanın yeni yollarını ortaya koyuyor.

Yazar: Irvin D. Yalom

Yayınevi: Pegasus Yayınları

Çeviren: Zeliha Babayiğit

Türü: Psikoloji

Baskı yılı: 2018

Syf: 352

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David Boyle - Alan Turing-Enigma'nın Şifresini Çözmek

Davıd boyle, bu çalışmasında, turıng’in dehasının ve onun olağanüstü kariyerinin altında yatan gizemi gün ışığına çıkarıyor.

Yazar: David Boyle

Yayınevi: Zeplin Kitap

Çeviren: Rumeysa Nur Ercan

Türü: Bilim

Baskı yılı: 2018

Syf: 112

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Seneca - Ahlak Mektupları

Ahlak Mektupları, birçok büyük kitabın, hatta Avrupa düşüncesinin kaynakları arasında yer aldı.

Yazar: Seneca

Yayınevi: Jaguar Kitap

Çeviren: Türkan Uzel

Türü: Mektup

Baskı yılı: 2018

Syf: 338

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Slavoj Zizek - Şiddet

Bu kitapta Žižek şiddete doğrudan değil kendi deyimiyle “yamuk” bakıyor ve altı farklı “yan bakış” sunarak yeni bir perspektif açıyor.

Yazar: Slovaj Zizek

Yayınevi: Encore Yayınları

Çeviren: Ahmet Ergen.

Türü: Düşünce

Baskı yılı: 2018

Syf: 2010

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lena Favilli & Francesca Cavallo - Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler





Elena Favilli ve Francesca Cavallo’nun yazdığı, haftalarca çok satanlar listelerinden düşmeyen 'Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler' oldukça keyifli.

Yazarlar: Elena Favilli, Francesca Cavallo

Yayınevi: Hep kitap

Çeviren: Deniz Öztok

Türü: Öykü

Baskı yılı: 2018

Syf: 228

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Ayfer Tunç - Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura

Ayfer Tunç'tan dört yıl sonra yepyeni bir roman.

Yazar: Ayfer Tunç

Yayınevi: Can Yayınları

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 448

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D&R

Carsten Jensen - İlk Taş

İlk Taş, savaşa görkemli ve korkutucu bir davet. Belirsiz bir suçluluk hissiyle kendimizden uzak tutmaya çalıştığımız halde o savaşın içinde olduğumuz gerçeğini bilmeye davet ediliyoruz.

Yazar: Carsten Jensen

Yayınevi: dedalus Yayınları

Çeviren: Nur Beier

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 616

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Halit Ziya Uşaklıgil - Aşk-ı Memnu

Türk romanının klasik eserlerinden Aşk-ı Memnu Yapı Kredi Yayınları’nda. Halit Ziya’nın bu şaheseri, yazarın kaleminden çıktığı şekliyle, dili ve imlası korunarak, Handan İnci tarafından yayına hazırlandı.

Yazar: Halit Ziya Uşaklıgil

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 344

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D&R

Sibel Aşçı - Hayata Bir Buse





Sibel Aşçı'dan hayata dair satılar...

Yazar: Sibel Aşçı

Yayınevi: Gece Kitaplığı

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 144

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D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]