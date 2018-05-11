Hakan Akkaya: Çağla Şıkel 17'lik mankenleri podyuma gömer

Geçtiğimiz aylarda New York Moda Haftası'na katılan Hakan Akkaya, İstanbul Moda Haftası'na katılmamasının sebebinin organizasyonların kötü yapılması olduğunu söyledi.

SOSYETE GELİYOR ÇANTASINI GÖSTERMEYE

Her zaman aynı insanların davetli olduğunu belirten Akkaya "40 ünlü kadın farklı renkli çantalarını birbirlerine göstermeye geliyorlar" sözleriyle serzenişte bulundu.

"40 YAŞINDAKİ ÇAĞLA 17'LİK MANKENLERİ PODYUMA GÖMÜYOR"

Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy’la devamlı çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini açıklayan ünlü modacı, "Özellikle Çağla Şıkel’le ilgili totemim var. İki çocuk annesi, 40 yaşında ama 17'lik modelleri podyuma gömüyor. Bu Türk kadının zaferidir" dedi.