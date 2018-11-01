Hakan Altun: Aşka ihanet edenler cezasını çeker

Sevilen şarkısı 'Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum' ile hayranlarını karşısına çıkan Hakan Altun, söylediği romantik şarkılara konserinin ilk bölümünde duygusal rüzgarlar estirdi.

HAYRANLARINA DUA ETTİ

İkinci bölüme hareketli şarkılar ile başlayan sanatçı, "Hemen her konserimde alkışlayanlara aşk, sağlık, yüz binlerce dolar ve euro gibi şeyler temenni ediyorum. Umarım bir gün biri çıkıp karşıma 'Hakan Abi ben zengin oldum' der. Bu kadar temenni boşa gitsin istemem" sözleriyle, etkinlik alanını dolduran yüzlerce kişiyi tebessüm ettirdi.

"AŞK DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ"

Ünlü şarkıcı, "Aşk dünyanın belki de en güzel duygusu. Lakin biz insanlar bazen o güzel duyguyu da bir şekilde kirletebiliyoruz. Nasıl ki aşk dünyanın en güzel duygusuysa, ihanette dünyanın en kötü davranışlarından biri. Aşka ihanet edenler asla cezasız kalmaz. Bunu asla unutmayın" dedi.