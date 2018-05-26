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Hakan Atilla temyize başvurdu

ABD'de yargılandığı davada 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, suçlu bulunma kararına itiraz ederek bir üst mahkemeye başvurdu.

DHA | 26.05.2018 - 02:31..
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Atilla'nın avukatı Victor J. Rocco tarafından hazırlanan başvuruda suçlu bulunma kararına itiraz edildi. Atilla'ya verilen cezaya değil, Atilla'nın suçlu bulunması ile ilgili karara itiraz eden temyiz başvurusu bir üst mahkeme olan İkinci Bölge Federal Mahkemesi'nde görülecek.

Atilla'nın tutuklu olarak yargılandığı davanın 16 Mayıs'ta yapılan duruşmasında Yargıç Richard Berman, Atilla'ya 32 ay hapis cezası verilmesine; cezaevinde kaldığı 14 aylık sürenin de aldığı cezadan düşürülmesine karar vermişti. Yargıç Berman, Atilla'nın kararla ilgili temyiz hakkını 14 gün içerisinde kullanabileceğini belirtmişti.

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