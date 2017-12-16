taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.330
USD
3,8627
EURO
4,5378
ALTIN
155,89
PETR
63,2200

Hakan Atilla: Zarrab'ın yalan söylediğini düşünüyorum

New York'taki Reza Zarrab davasında ifade veren Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla, İranlının 'Toplantıyı 3 kişi yaptık ama tarihini hatırlamıyorum' sözlerine dikkat çekti

AA | 16.12.2017 - 06:55..
  1. Haberler
  2. Dünya
Hakan Atilla: Zarrab'ın yalan söylediğini düşünüyorum

Reza Zarrab'ın itirafçı olduğu ABD'deki mahkemede dün öğleden sonra ifade vermeye devam eden Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 4 Ekim 2012 tarihinde İranlı petrol yetkilileri, Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan ve iş adamı Reza Zarrab'ın arasında geçtiği iddia edilen toplantıya katılmadığını söyledi.

Hakan Atilla: Zarrab'ın yalan söylediğini düşünüyorum

"YALAN SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Zarrab'ın, kendisi, Aslan ve Atilla arasında geçen bir toplantıda hayali gıda ticaretini bu 3 kişinin dizayn ettiği ancak toplantının tarihini hatırlamadığı iddiasına yanıt veren Atilla, Sarraf'ın bu tarihi hatırlayamadığına dikkati çekerek, "Öyle bir toplantı olmadı. Ama bir insanın böyle bir sistem dizayn edip de tarihini hatırlayamamasını anlayamıyorum. Kendisinin yalan söylediğini düşünüyorum" dedi.

Hakan Atilla: Zarrab'ın yalan söylediğini düşünüyorum

İlginizi Çekebilir
Endonezya'daki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'da meydana gelen 7,3'lük depremde iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Yemen'deki saldırıda 27 kişi öldü
Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında 7'si sivil 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Fransız Bakan: Büyükelçiliğimiz Tel Aviv'de kalacak
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesine ilişkin, "Büyükelçiliğimiz şimdilik Tel Aviv'de kalacak" dedi.
Avusturya'da Merkez Sağ-Aşırı Sağ koalisyon dönemi
Avusturya’da yaklaşık iki aydır merkez sağ ÖVP ve aşırı sağcı FPÖ partileri tarafından yürütülen koalisyon görüşmelerinde uzlaşı sağlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çipras: Avrupa'nın güvenliği Türk-Yunan ilişkilerine bağlı

Çipras: Avrupa'nın güvenliği Türk-Yunan ilişkilerine bağlı

50
UEFA'dan Milan'a Avrupa'dan men cezası gelebilir

UEFA'dan Milan'a Avrupa'dan men cezası gelebilir

6
Sokak ortasında Suriyeli kadın cesedi bulundu

Sokak ortasında Suriyeli kadın cesedi bulundu

45
Kudüs yolunda gazi olan Ebu Süreyya dün de şehit oldu

Kudüs yolunda gazi olan Ebu Süreyya dün de şehit oldu

31
İsrail güzeli ile selfi çekti ölüm tehditleri yağdı

İsrail güzeli ile selfi çekti ölüm tehditleri yağdı

6
Amerika'dan bir savaş çağrısı daha

Amerika'dan bir savaş çağrısı daha

29
Reina katliamı davasında 7 tahliye

Reina katliamı davasında 7 tahliye

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM