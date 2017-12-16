Hakan Atilla: Zarrab'ın yalan söylediğini düşünüyorum

Reza Zarrab'ın itirafçı olduğu ABD'deki mahkemede dün öğleden sonra ifade vermeye devam eden Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 4 Ekim 2012 tarihinde İranlı petrol yetkilileri, Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan ve iş adamı Reza Zarrab'ın arasında geçtiği iddia edilen toplantıya katılmadığını söyledi.

"YALAN SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Zarrab'ın, kendisi, Aslan ve Atilla arasında geçen bir toplantıda hayali gıda ticaretini bu 3 kişinin dizayn ettiği ancak toplantının tarihini hatırlamadığı iddiasına yanıt veren Atilla, Sarraf'ın bu tarihi hatırlayamadığına dikkati çekerek, "Öyle bir toplantı olmadı. Ama bir insanın böyle bir sistem dizayn edip de tarihini hatırlayamamasını anlayamıyorum. Kendisinin yalan söylediğini düşünüyorum" dedi.