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Hakan Atilla'nın ilk sorgu anına ait görüntüler

27 Mart'ta FBI tarafından gözaltına alınarak sorgulanan Hakan Atilla'nın kameralara yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 07.12.2017 - 09:39..
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Hakan Atilla'nın ilk sorgu anına ait görüntüler

Amerika'nın Türkiye'ye karşı başlattığı operasyonun parçası olan davada, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, tutuklu olarak yargılanıyor.

FBI AJANLARI SORGUYA ALDI

27 Mart'ta FBI ajanları tarafından gözaltına alınan Hakan Atilla'nın ilk sorgu anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Hakan Atilla’nın ilk sorgu anı- VİDEO

"BENİMLE İLGİLİ OLSA AMERİKA'DA NE İŞİM VAR? APTALA MI BENZİYORUM"

Küçük bir odada sorgulanan Atilla, İngilizce başladığı savunmasına Türkçe olarak devam ederek, "Benim Reza ile hiçbir şahsi işlemim yok. Bankanın Reza'yla yapmış olduğu işlemler vardır. Benim şahsımla ilgili bir konu değil. Benimle ilgili olsa Amerika'da ne işim var? Aptala mı benziyorum." diye konuştu.

Hakan Atilla'nın ilk sorgu anına ait görüntüler

DİNLEME KAYITLARI VAR

Hakan Atilla'nın bu sözleri üzerine, FBI ajanları da ellerinde Reza Zarrab ile aralarında geçen konuşmaların dinleme kayıtları olduğunu ifade ediyor.

Hakan Atilla'nın ilk sorgu anına ait görüntüler

ELİNİZDEN GELENİ YAPIN

Hakan Atilla, sorgunun devamında "Elinizden geleni yapın. Ben hükümet görevlisiyim. Bu yüzden büyük ihtimalle bu davayı takip etmeyi isteyeceklerdir." ifadelerini kullanıyor.

Görüntürde, FBI ajanlarının Hakan Atilla'nın üzerini aradığı da görülüyor.

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