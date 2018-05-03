Hakan Bayrakçı muhalefet için konseptine uygun konuşuyor

CHP'nin anketçisi SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Türkiye'nin Gündemi programında İhsan Aktaş'ın, "Hakan beyin bir konsepti var" çıkışı karşısında çalışmalarını itiraf etmek zorunda kaldı.

Hakan Bayrakçı: Yalan değil bir konseptim var VİDEO



"MUHALEFET KAZANSIN İSTİYORUM"

İhsan Aktaş, "Haziran'a benzetiyor ki konsepte uygun olsun. Başkasına benzetse konsepte uygun olmayacak. Hakan beyin bir konsepti var" sözleri karşısında dona kalan Bayrakçı, "Evet. Yalan değil bir konseptim var" itirafında bulundu.

Bayrakçı'nın, "Muhalefetin bir şekilde kazanabileceği bir seçim istiyorum. 17 yıldan sonra bir değişiklik olsun diye düşünüyorum" sözlerine ise Aktaş, "Bir hasret diyorsun" şeklinde cevap verdi.