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Hakan Sabancı Aslı Enver'le tanışmak istiyor

Genç iş adamı Hakan Sabancı'nın, gönlünü oyuncu Aslı Enver'e kaptırdığı iddia edildi.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 13:51..
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Ünlü oyuncu Aslı Enver, Murat Boz'la, Hakan Sabancı da adını sayamadığımız ünlü ve ünsüz birçok kadınla yaşadığı aşkla magazin gündemini uzun bir süre meşgul etmişti.

Hakan Sabancı Aslı Enver'le tanışmak istiyor

HAKAN SABANCI, ASLI ENVER HAYRANI ÇIKTI

Gülşen Yüksel Salt ile Müge Dağıstanlı'nın hazırlayıp sunduğu, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Hakan Sabancu, güzel oyuncu Aslı Enver'e gönlünü kaptırdı. Bodrum'da bulunan Hakan Sabancı'nın, yakın çevresine, Aslı Enver'e hayran olduğunu ve onunla tanışmak istediğini söylediği öğrenildi. Aslı Enver'in ise henüz bu durumdan haberi yok.

Hakan Sabancı Aslı Enver'le tanışmak istiyor

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