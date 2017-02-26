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Hakan Sabancı ile Engincan Ural çapkınlık turunda

Önceki gece çapkınlık turuna çıkan Hakan Sabancı ve Engincan Ural gazetecilere yakalandı.

26.02.2017 - 09:09
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  2. Magazin

Adı Hadise ile anılan Hakan Sabancı, Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’la çapkınlık turunda yakalandı. Cihangir’de bir mekanda buluşup ardından Nişantaşı’ndaki bir bara geçen ikili, içeride iki gurbetçi güzelle yakınlaştı.

KANLICA'DAKİ YALIDA DEVAM ETTİLER

Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre dörtlü, eğlenceye Sabancı Ailesi’ne ait Kanlıca’daki yalıda devam etme kararı aldı. Sabancı ve Ural, muhabirleri atlatmak için kızları taksiyle önden gönderdi.

Hakan Sabancı ile Engincan Ural çapkınlık turunda

ENGİNCAN URAL KIZLARI KAPIDA BEKLEDİ

Mekandan ayrı ayrı çıkıp Sabancı’ya ait VIP minibüse binen ikili, Kanlıca’daki yalının önünde kızların gelmesini bekledi. Genç işadamı bir süre sonra içeri girerken Ural, güzelleri beklemeye devam etti.

Hakan Sabancı ile Engincan Ural çapkınlık turunda

KIZ ARKADAŞINI KOŞAR ADIMLARLA YALIYA SOKTU

Kızlar gelir gelmez flaşların patlamasıyla şoke olan üçlüden Ural ve kız arkadaşı koşar adımlarla yalıya girerken diğer güzel ise taksiden inmeyip kaçmayı tercih etti.

Hakan Sabancı ile Engincan Ural çapkınlık turunda

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