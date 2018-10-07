taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1253
Euro
7.06625
Altın
1203.63
Borsa
94883.47
Gram Altın
237.101

Hakan Sabancı kız arkadaşını aracına almadı

Gözde bekarlardan Hakan Sabancı, mekanda sohbet ettiği bir kız arkadaşı aracına binmek isteyince panik yaşadı.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 09:44..
  1. Haberler
  2. Magazin

Hakan Sabancı ile Hacı Sabancı Bebek'te düzenlenen özel bir partiye katıldı. Gece boyunca eğlenen Hakan Sabancı'nın eski kız arkadaşıyla da barıştığı iddia edildi, ancak gece farklı sonlandı.

Hakan Sabancı kız arkadaşını aracına almadı

ESKİ SEVGİLİYLE SOHBET

Geceye Hacı Sabancı da sevgilisi Nazlı Kayı ile katıldı. Partide ise Hakan Sabancı ise eski sevgilisi Aslıhan Karalar’la karşılaşınca bir süre sohbet etti.

GÖREVLİLER HAKAN SABANCI'YLA AYNI ARACA BİNDİRMEDİLER

Yaşanan asıl ilginç bir olay ise Hakan Sabancı mekanı terk ederken oldu. Kulüpten çıkan Hakan Sabancı aracına bineceği sırada mekanda sohbet ettiği bir kız arkadaşı da araca binmek istedi.

Hakan Sabancı kız arkadaşını aracına almadı

TAKSİYLE MEKANDAN AYRILDI

Bu sırada büyük panik yaşayan Hakan Sabancı, görevlileri uyardı. Daha sonra Hakan Sabancı'nın kız arkadaşı bir taksiyle mekandan ayrıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
3. Havalimanı'nın adı netleşti

3. Havalimanı'nın adı netleşti

450
Reuters: Suudi gazeteci öldürüldü

Reuters: Suudi gazeteci öldürüldü

78
Juventus Serie A'da 8'de 8 yaptı

Juventus Serie A'da 8'de 8 yaptı

38
Khabib, McGregor'u yendi kemerini korudu

Khabib, McGregor'u yendi kemerini korudu

123
Cocu'nun kadro operasyonu sürecek

Cocu'nun kadro operasyonu sürecek

87
Yunanistan'dan Almanya'ya: Savaş tazminatı vermelisiniz

Yunanistan'dan Almanya'ya: Savaş tazminatı vermelisiniz

68
Reuters Suudi Konsolosluğunu gezdi:

Reuters Suudi Konsolosluğunu gezdi: "Cemal bizde değil"

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM