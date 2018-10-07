Hakan Sabancı kız arkadaşını aracına almadı

Hakan Sabancı ile Hacı Sabancı Bebek'te düzenlenen özel bir partiye katıldı. Gece boyunca eğlenen Hakan Sabancı'nın eski kız arkadaşıyla da barıştığı iddia edildi, ancak gece farklı sonlandı.

ESKİ SEVGİLİYLE SOHBET

Geceye Hacı Sabancı da sevgilisi Nazlı Kayı ile katıldı. Partide ise Hakan Sabancı ise eski sevgilisi Aslıhan Karalar’la karşılaşınca bir süre sohbet etti.

GÖREVLİLER HAKAN SABANCI'YLA AYNI ARACA BİNDİRMEDİLER

Yaşanan asıl ilginç bir olay ise Hakan Sabancı mekanı terk ederken oldu. Kulüpten çıkan Hakan Sabancı aracına bineceği sırada mekanda sohbet ettiği bir kız arkadaşı da araca binmek istedi.

TAKSİYLE MEKANDAN AYRILDI

Bu sırada büyük panik yaşayan Hakan Sabancı, görevlileri uyardı. Daha sonra Hakan Sabancı'nın kız arkadaşı bir taksiyle mekandan ayrıldı.