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Hakan Şükür hayranı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

FETÖ'cü doktoru Gürcistan'a kaçırmak isterken yakalanan Mehmet Yaprak, örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

09.06.2017 - 12:14
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FETÖ

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz sonrası FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bursa polisi tarafından aranan doktor Davut Baykan, Ağustos ayında Sarp Sınır Kapısı'nda kendisini Gürcistan'a kaçırmak isteyen Mehmet Yaprak ile yakalandı.

Sorgulamaları Bursa'da yapılan doktor Davut Baykan ile Mehmet Yaprak çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bursa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılanan İnegöl'de parke ticareti yapan 3 çocuk babası Mehmet Yaprak, çıktığı son duruşmada yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.

Yaprak, "Doktor Davut beni ve babamı ameliyat etti. Arkadaş olduk. Gezmek için Artvin'e gittiğimizde polis beni de yakaladı. Gerçeği orada öğrendim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Sosyal paylaşım sitesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yurt dışına kaçan Hakan Şükür ile önceden çekilmiş fotoğrafı bulunan Mehmet Yaprak, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakan Şükür hayranı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Bu arada Mehmet Yaprak ile yakalanan ve Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında aynı suçtan dava açılan doktor Davut Baykan'ın yargılanmasına devam ediliyor.

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