Hakan Uzan, Playboy'dan İstanbul'a eskort kız istermiş

Playboy'un patronu Hugh Hefner’ın en şöhretli kız arkadaşlarından Holly Madison, ilişkilerinin bitmesinin ardından Playboy’un iç yüzünü anlatan bir kitap yazmış, “Down the Rabbit Hole” (Tavşan Deliğinden Aşağı) adlı o kitap New York çok satanlar listesine girmişti.

Holly Madison’ın Playboy Malikanesi’nde geçirdiği yedi yılın ardından yazdığı “Down the Rabbit Hole”, Hugh Hefner’ın ölümüyle yeniden gündeme geldi.

Hugh Hefner ve Holly Madison

LOS ANGELES'TAN ESKORT KIZ SİPARİŞİ

2015’te çıkan kitapta, Hakan Uzan’ın İstanbul’dan Los Angeles’a uzanan çapkınlık hikayesinin de yer aldığı ortaya çıktı.

Hefner’ın yarattığı Playboy dünyasının gerçek yüzünün yansıtıldığı o kitapta, Hakan Uzan’ın Los Angeles’taki bir VIP eskort şirketi üzerinden Playboy kızlarını İstanbul’a getirttiği iddiası da yer alıyor.

Holly Madison



"GECE 3'TE ARARDI"

Kitapta, bir zamanlar Los Angeles’ta ünlü işadamlarına VIP eskort hizmeti veren Nici’s Girls’ün sahibi “Madam” Michelle Braun’un şu sözleri yer alıyor: “Hakan bazen beni gece 3’te arardı ve hemen dört Playmate göndermek durumunda kalırdım. İstanbul’a o zamanlar günün ilk uçuşu sabah 6’daydı ve Paris aktarmalıydı. Bazı zamanlar kızları bu uçuşa yetişmeleri için gecenin bir yarısı uyandırırdım.”

O yıllarda, pasaportlarında Türkiye damgası olan malikane kızlarının “yılın playmate’i” seçilme şansını kaybettiği konuşuluyordu.

Michelle Braun



"BÜYÜK ÇIKIŞI HAKAN UZAN SAYESİNDE YAPTIM"

Michelle Braun, 2008’de Rolling Stone’da çıkan röportajında, “büyük çıkışını” Türk milyarder Hakan Uzan sayesinde yaptığını iddia etmişti.

HAKAN UZAN KİMDİR?

Tam adı Murat Hakan Uzan, 1967 Adapazarı, Sakarya’da doğumlu.

Ünlü iş adamı, bir dönem Türkiye'nin zengin ailelerinden biri olan Uzan ailesinin fertlerinden ve bir dönemin zenginlerindendir. Star Medya Grubu, Kral TV ve Telsim GSM Operatörünün eski sahiplerinden biri ve Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan'ın kardeşidir.

TÜM MALLARINA EL KONDU

2003 Yılında TMSF'nin İmar Bankasından kaynaklanan borçlar ve yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Uzanlar'ın tüm malvarlığına el koymasıyla Babası Kemal Uzan'la birlikte haklarında yakalanma emri verilmiştir.

Hakan Uzan, 2003 yılında mal varlıklarına el konulana kadar Star Medya Grubunun, Kral TV, Telsim, Türkiye İmar Bankası ve Adabank bunun yanında ÇEAŞ, Kepez Elektrik Dağıtım gibi kuruluşların, Babası Kemal Uzan ve ağabeyi Cem Uzan ile birlikte patronlarından biri olarak iş yaşamına devam etmiştir.

YEŞİM SALKIM'IN ESKİ EŞİ

Hakan Uzan 1998 yılında şarkıcı Yeşim Salkım ile evlenmiş ve 2001 yılında boşanmışlardır. İkinci evliliğini ise 2002 yılında sunucu Özlem Kızılkaya ile yapmış ve bu evliliğinden Ata Kemal Muhammed Uzan isminde erkek çocuğu olmuştur.

ADINI DEĞİŞTİRDİ

Murat Hakan Uzan adını, “Murad El Umeri” olarak değiştirmiştir. Halen yurtdışında yaşamaktadır ve nerede olduğu bilinmemektedir.