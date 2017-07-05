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Hakim karşısına çıkan Figen Yüksekdağ'ın savunması

Tutuklu yargılanan Figen Yüksekdağ, mahkemede "Hz. Ali demiş ya 'direniriz, bu duruşumuzla bu saldırganlık karşısında direniriz" dedi.

05.07.2017 - 09:12
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Hakim karşısına çıkan Figen Yüksekdağ'ın savunması

figen

Terör suçundan 224 gün sonra hakim karşısına çıkan Figen Yüksekdağ, "Emin olun birkaç ömrüm daha olsa aynı şeyleri yeniden yaparım." sözüyle kendini savundu.

HZ. ALİ ÖRNEĞİ VERDİ

Yüksekdağ, "Hz. Ali demiş ya 'direniriz, bu duruşumuzla bu saldırganlık karşısında direniriz, halkımızın duygusuna tercüman oluruz.' Onur sahibi Türkiye yurttaşlarının bu zulmün karşısında direneceğinden eminiz. Bizler mahkeme salonlarında, hapishanelerde direniyoruz. Kimileri adalet için kilometrelerce yol yürüyor. Kimileri özgürlük, barış demekten vazgeçmeyerek direniyor. Kadınlar yaşamın her alanında kendilerine dayatılan haksızlığa karşı dimdik durarak direniyor." dedi.

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