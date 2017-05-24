taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.718
USD
3,5772
EURO
4,0002
ALTIN
143,89
PETR
54,1300

Hakimden FETÖ şüphelisine: Şov yapmayı bırak

Aydın'daki FETÖ davasında sanıklardan birinin yaptığı savunma, mahkeme başkanının sabrını taşırdı.

24.05.2017 - 02:01
  1. Haberler
  2. İç Haber

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Söke ilçesindeki öğretmenler yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, 12’si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına başlandı.

Aydın 3. Ceza Mahkemesince Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Tiyatro Salonu'nda görülmeye başlanan davanın duruşmasına, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

Duruşmanın yapılacağı salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Duruşmayı izleyecek sanıkların yakınları x-ray cihazından geçirildi.

İfadeleri alınan sanıklar, mahkeme başkanı tarafından kendilerine sorulan FETÖ üyeliğini kabul etmediklerini belirtti.

"YETER, ŞOV YAPMA"

Bu suçlamayla anılmasından dolayı büyük bir acı ve ızdırap duyduğunu ifade eden tutuklu sanıklardan Ali G. "Aklımı kiraya vermediğimi, kendi kararlarımı kendimin vereceğimi herkes bilir. Bu örgütün emir-komuta zinciri içerisinde olduğunu medyadan öğrendim. Bu hain örgüt içerisinde yer almam mümkün değildir." diye konuştu.

Kendisinin milli şuur içerisinde olduğunu ve öğrencilerine de sürekli bu duyguları aşılamak amacında olduğunu savunan Ali G'nin, bu şekilde benzer cümleleri birden fazla tekrar etmesi ve cezaevinde okuduğu kitaptan bir bölümü paylaşacağını söylemesi üzerine, mahkeme başkanı "Yeter şov yapma" ifadelerini kulandı.

Mahkeme başkanı, Bank Asya'da hesabı olan Ali G.'ye "Sen bu bankanın FETÖ'ye ait olduğunu biliyor muydun?" şeklindeki sorusuna sanığın "Hayır bilmiyordum." diye cevap vermesi üzerine, "Nasıl bilmiyorsun? Bu bankanın açılışını Fetullah Gülen yaptı. O yıllara ilişkin diğer konuları biliyorsun ama bunu bilmiyorsun." ifadesini kullandı.

Duruşma, yarın sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edecek.

İDDİANAME

Cumhuriyet Savcısı İlhan Köse tarafından hazırlanan ve Aydın 3. Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 12’si tutuklu 23 sanık hakkında, silahlı terör örgütüne üye olmak, faaliyetlerine katılmak suçlarından 7.5 yıl ile 15 yıl arasında ceza isteniyor.

İlginizi Çekebilir
Bahçelievler'de otomobil metrobüs yoluna girdi
seyir halinde giden bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önündeki araca çarptı daha sonra da metrobüs yoluna girdi.
Murat Bardakçı'dan Makarios heykeline tepki
Geçtiğimiz günlerde katliamcı Makarios heykelini diken CHP'li belediyeye Murat Bardakçı'dan sert tepki geldi.
Muğla'da aynı yerde 4 günde 3 yangın
Ortaca İlçesi'nde aynı bölgede, ormanlık alanda 4 gün içinde üçüncü yangın çıktı.
Ayşegül Yıldız'dan Elif Ada yorumlarına cevap
Ayşegül Yıldız, geçtiğimiz günlerde paylaştığı, kızı Elif Ada'nın videosuna yorum yapanlara cevap verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
May: Terör tehdidi en yüksek seviyeye çıkartıldı

May: Terör tehdidi en yüksek seviyeye çıkartıldı

25
Başbakan Yıldırım ABD'nin BM temsilcisi Haley'le görüştü

Başbakan Yıldırım ABD'nin BM temsilcisi Haley'le görüştü

5
DEAŞ Filipinler'de saldırdı

DEAŞ Filipinler'de saldırdı

11
Bahçelievler'de otomobil metrobüs yoluna girdi

Bahçelievler'de otomobil metrobüs yoluna girdi

0
Ajax takımı Manchester saldırısını unutmadı

Ajax takımı Manchester saldırısını unutmadı

1
Uçan Süpürge'de ödüller sahiplerini buldu

Uçan Süpürge'de ödüller sahiplerini buldu

1
Zonguldak'ta bir aydır kayıp yaşlı adam ölü bulundu

Zonguldak'ta bir aydır kayıp yaşlı adam ölü bulundu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM