taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.610
USD
5,0821
EURO
5,8805
ALTIN
198,35
PETR
73,3600

Hakkari’de 1 polisin şehit olduğu saldırıda 8 ton bomba

Hakkari'de gerçekleştirilen ve bir polis memurunun şehit düştüğü bombalı eylemde 8 ton patlayıcının kullanıldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 04.08.2018 - 17:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görevden dönen özel harekat polislerinin geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaklaşık 8 ton patlayıcı kullanıldığı belirtildi.

Hakkari’de 1 polisin şehit olduğu saldırıda 8 ton bomba

8 TON PATLAYICI

Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar Meşkan Tepeden dönen özel harekat polislerin içerisinde bulunduğu zıhlı kirpinin geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Gaziantep Nizip nüfusuna kayıtlı özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz şehit oldu, 8 polis yaralandı.

ÖZEL HAREKAT ŞEHİT DÜŞTÜ

PKK’lı teröristlerin saldırıyı özel harekat polislerinin konvoyunda bulunan kobra tipi zırhlı araca yapmayı planladığı, patlamanın ise konvoydaki üçüncü araç olan zırhlı kirpinin geçişinde gerçekleştiği ortaya çıktı. Olayda ise kullanılan patlayıcı miktarının yaklaşık 8 ton ağırlığında olduğu ifade edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan ABD'ye yaptırım uygulanacağını açıkladı

Başkan Erdoğan ABD'ye yaptırım uygulanacağını açıkladı

263
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

91
Usame Bin Ladin'in annesi The Guardian'a konuştu

Usame Bin Ladin'in annesi The Guardian'a konuştu

76
İran sınırına güvenlik duvarı yapıldı

İran sınırına güvenlik duvarı yapıldı

60
Rus kadın kapkaççıyı pişman etti

Rus kadın kapkaççıyı pişman etti

45
Kanada Başbakanı'nın dev konvoyu

Kanada Başbakanı'nın dev konvoyu

102
Hakkari'de polis aracının geçişi sırasında mayın patladı

Hakkari'de polis aracının geçişi sırasında mayın patladı

132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM