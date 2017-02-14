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Hakkari'de 152 makineli tüfek mühimmatı bulundu

Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirilirken 152 makineli tüfek mühimmatı bulundu

14.02.2017 - 20:57
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Çukurca'da terör örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi.

Hakkari'de 152 makineli tüfek mühimmatı bulundu

KAZAN VADİSİ OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLDİ

Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi'nde düzenlenen operasyonda 14,5 milimetre çapında 152 doçka makineli tüfek mühimmatının ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

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