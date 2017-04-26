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Hakkari'de 2 günde 17 terörist öldürüldü

Çukurca'da PKK'ya yönelik devam eden operasyonda 6 terörist öldürüldü. Bölgede iki günde öldürülen terörist sayısı 17'e yükseldi.

26.04.2017 - 10:34
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Hakkari'de 2 günde 17 terörist öldürüldü

İlçenin Güven Dağı güneyinde bulunan Irak'ın kuzeyindeki Chameju bölgesinde insansız hava aracı tarafından tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda 6 terörist öldürüldü, 2 sığınak ile bir mağara imha edildi.

2 GÜNDE 17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çukurca'nın Pirinçeken bölgesinde dün askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirilmişti.

İnsansız hava aracı ile takip edilen teröristlerden 3'ü Irak'ın kuzeyindeki Nirveseytu Tepe civarında 3'ü de Yayladere mevkisinde düzenlenen hava harekatıyla öldürülmüştü.

Devam eden operasyonda Şemdinli'nin güneyinde bulunan Irak'ın kuzeyindeki Hakurk Armush bölgesinde insansız hava aracı tarafından tespit edilen 5 terörist de hava harekatıyla öldürülmüştü.



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