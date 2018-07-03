Hakkari’de 25 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

ROKETATAR ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, “1 Temmuz 2018 günü Şemdinli ilçesi Altınsu Mahallesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 25 kilogram amonyum nitrat, 1 adet roketatar sevk fişeği, 22 metre kablo ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.



