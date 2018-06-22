taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.057
USD
4,7196
EURO
5,4843
ALTIN
192,34
PETR
73,3400

Hakkari'de 3 ilçede operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde yapılan terör operasyonlarında çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

İHA | 22.06.2018 - 02:01..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Mehmetçik, Hakkari'nin Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinin kırsal bölgelerinde arazi araması yaptı. Düzenlenen operasyonlarda, bir adet SA-18 hava savunma füzesi, AT-4 tanksavar silahı ve bir adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari'de 3 ilçede operasyon

EYP İÇİN HAZIRLANMIŞ 125 TÜP BULUNDU

Öte yandan, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 125 adet tüp, 150 adet pil ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Hakkari'de 3 ilçede operasyon

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da 'Vikingler' çetesi çökertildi

Ankara'da 'Vikingler' çetesi çökertildi

2
Yeni sistemle Türkiye'yi neler bekliyor

Yeni sistemle Türkiye'yi neler bekliyor

0
Yüklü kamyonun freni patladı konvoya çarptı: 11 yaralı

Yüklü kamyonun freni patladı konvoya çarptı: 11 yaralı

0
Cumhurbaşkanı yeni sistemin inceliklerini anlattı

Cumhurbaşkanı yeni sistemin inceliklerini anlattı

0
Akrabasında otururken evi yandı

Akrabasında otururken evi yandı

0
Hakkari'de 3 ilçede operasyon

Hakkari'de 3 ilçede operasyon

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM