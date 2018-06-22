Hakkari'de 3 ilçede operasyon

Mehmetçik, Hakkari'nin Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinin kırsal bölgelerinde arazi araması yaptı. Düzenlenen operasyonlarda, bir adet SA-18 hava savunma füzesi, AT-4 tanksavar silahı ve bir adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

EYP İÇİN HAZIRLANMIŞ 125 TÜP BULUNDU

Öte yandan, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 125 adet tüp, 150 adet pil ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.



