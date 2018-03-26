Hakkari'de 5 el yapımı patlayıcı imha edildi

2. Hudut Tugay Komutanlığınca, 19 Mart'ta Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Altın ve Şen Tepe ile 3. Piyade Tümen Komutanlığınca Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi Balkaya Dağları bölgesinde teröristlere yönelik operasyonda biri kar altına tuzaklanmış 5 el yapımı patlayıcı tespit edildi.

TOPLAMDA 27 EYP İMHA EDİLDİ Patlayıcılar, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından yerinde imha edildi. Altın ve Şen Tepe ile Balkaya Dağları'nda şimdiye kadar kadar teröristlerce tuzaklanan 27 el yapımı patlayıcının imha edildiği öğrenildi. OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR Bu arada, Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik 10 Mart'ta başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.